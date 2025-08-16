Trump sonha com Nobel da Paz e por isso quer um cessar-fogo para 'chamar de seu'; entenda

Nesta sexta-feira (15), Vladimir Putin e Donald Trump se reuniram para discutir o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. No entanto, ao fim da reunião , o conflito ainda não está próximo de um acordo.



Em entrevista ao Jornal da Record News desta sexta-feira (15), o professor de Relações Internacionais Leonardo Trevisan afirmou que aa ideia de cessar-fogo é uma vontade improvável de Trump, e que, por mais que o presidente norte-americano estivesse esperançoso com as negociações de ontem, qualquer analista saberia que um cessar-fogo não seria acordado.



O especialista afirma que, na conjuntura atual, a Ucrânia sabe que “chegou no limite”, mas que, longe de um fim, a Rússia está avançando todos os dias, às vezes um quilômetro ou dois no dia, mas avançando. E avançando em que direção? Ao norte de Donetsk. Se você me perguntar para onde ir: no caminho de Kiev, no caminho da capital, no caminho primeiro de tomar a capital de Donetsk. Em outras palavras, a Rússia não mudou em nada os seus procedimentos militares.”



“Trump fez ligações para o ministro das Finanças da Noruega porque ele pretende ser candidato ao Prêmio Nobel da Paz . Então, isso dá bem a ideia de quem é que tem mais pressa. A Rússia, de fato, não tem pressa nessa situação. A exclusão da Ucrânia da mesa de negociações nesse primeiro momento é bastante significativa.”