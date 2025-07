Análise: incertezas nas taxações podem ter custo político para Trump nas eleições de meio de mandato

“Se essas políticas não se traduzirem nos efeitos esperados e derem um efeito reverso, como o encarecimento do custo de vida, inflação, aumento dos juros e desemprego, diminuição do bem-estar social, pode significar uma derrota política para Trump lá na frente”, analisa Roberto Uebel, professor de relações internacionais da ESPM, sobre as taxas propostas pelo presidente norte-americano.



Em meio à guerra tarifária que ocorre desde o início do governo Trump, o republicano também ameaçou taxar países que se alinharem ao Brics — bloco econômico inclui a China , principal alvo comercial dos Estados Unidos.



Em entrevista ao Jornal da Record News de segunda-feira (7), Uebel explica que, embora os eleitores norte-americanos votem pela aproximação ideológica com o discurso Make America Great Again (Fazer a América Grande Novamente, em português), a questão econômica também é decisiva para o voto.



“Nessa guerra tarifária já se comprovou, desde abril, que ela teve um impacto sumo sobre essa confiança [do consumidor], que se traduz em impacto da inflação, expectativas com relação à produtividade norte-americana, embates com parceiros comerciais que buscaram alternativas”, afirma.