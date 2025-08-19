Rússia lança maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde julho após reunião na Casa Branca Ofensiva russa deixou ao menos 8 mortos, 54 feridos e milhares de pessoas sem energia em várias regiões Internacional|Do R7, em Brasília 19/08/2025 - 10h50 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h02 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Rússia lançou um ataque aéreo intenso contra a Ucrânia, o maior desde julho, com 270 drones e 10 mísseis disparados.

O bombardeio resultou em 8 mortos e 54 feridos, afetando diversas regiões, incluindo Donetsk e Zaporizhzhia.

Durante um encontro na Casa Branca, líderes europeus pediram garantias de segurança para a Ucrânia e um cessar-fogo imediato.

Donald Trump afirmou ter iniciado negociações para uma reunião trilateral com Putin e Zelensky para discutir o fim da guerra. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Presidente ucraniano e líderes europeus durante as negociações de paz nos Estados Unidos Reprodução/Redes Sociais/Volodymyr Zelenskyy

A Rússia lançou a ofensiva aérea mais intensa contra a Ucrânia desde julho na noite desta segunda-feira (18), segundo autoridades ucranianas. O ataque ocorreu algumas horas após o encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus na Casa Branca.

De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, foram disparados 270 drones e 10 mísseis durante a madrugada. Ao menos 4 mísseis e 16 drones conseguiram atravessar as defesas aéreas do país.

Os bombardeios deixaram 8 mortos e 54 feridos em diversas regiões, segundo informações da CNN International. Em Donetsk, cinco pessoas morreram em ataques a cidades atrás da linha de frente.

Já em Zaporizhzhia, três civis foram mortos e 33 ficaram feridos. Autoridades também registraram feridos nas regiões de Kharkiv, Kherson, Dnipropetrovsk e Nikopol.

Na região de Poltava, no nordeste, o ataque provocou cortes de energia que atingiram 1.471 residências e 119 estabelecimentos comerciais, conforme informou o administrador militar regional Volodymyr Kohut.

No encontro na Casa Branca, estiveram presentes os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Finlândia, Alexander Stubb; a primeira-ministra da Itália; Giorgia Meloni; o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Encontro na Casa Branca

Durante o encontro, houve um apelo geral por garantias de segurança para a Ucrânia, vistas como condição indispensável para evitar novas agressões no futuro. Além disso, os europeus cobraram por um cessar-fogo imediato.

Segundo Trump, Putin teria concordado em aceitar as garantias de segurança à Ucrânia.

Ainda nesta segunda-feira (18), Trump afirmou que ligou para o presidente russo, Vladimir Putin, para organizar uma reunião trilateral entre os dois e Zelensky, para tratar sobre o fim da guerra entre os países europeus.

Segundo Trump, ainda não há data para que o encontro ocorra. “Liguei para o presidente Putin e comecei a combinar uma reunião, em local a ser definido, entre o presidente Putin e o presidente Zelensky”, disse o presidente americano.

