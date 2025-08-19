Rússia lança maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde julho após reunião na Casa Branca
Ofensiva russa deixou ao menos 8 mortos, 54 feridos e milhares de pessoas sem energia em várias regiões
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A Rússia lançou a ofensiva aérea mais intensa contra a Ucrânia desde julho na noite desta segunda-feira (18), segundo autoridades ucranianas. O ataque ocorreu algumas horas após o encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus na Casa Branca.
De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, foram disparados 270 drones e 10 mísseis durante a madrugada. Ao menos 4 mísseis e 16 drones conseguiram atravessar as defesas aéreas do país.
Os bombardeios deixaram 8 mortos e 54 feridos em diversas regiões, segundo informações da CNN International. Em Donetsk, cinco pessoas morreram em ataques a cidades atrás da linha de frente.
Já em Zaporizhzhia, três civis foram mortos e 33 ficaram feridos. Autoridades também registraram feridos nas regiões de Kharkiv, Kherson, Dnipropetrovsk e Nikopol.
Na região de Poltava, no nordeste, o ataque provocou cortes de energia que atingiram 1.471 residências e 119 estabelecimentos comerciais, conforme informou o administrador militar regional Volodymyr Kohut.
No encontro na Casa Branca, estiveram presentes os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Finlândia, Alexander Stubb; a primeira-ministra da Itália; Giorgia Meloni; o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.
Encontro na Casa Branca
Durante o encontro, houve um apelo geral por garantias de segurança para a Ucrânia, vistas como condição indispensável para evitar novas agressões no futuro. Além disso, os europeus cobraram por um cessar-fogo imediato.
Segundo Trump, Putin teria concordado em aceitar as garantias de segurança à Ucrânia.
Ainda nesta segunda-feira (18), Trump afirmou que ligou para o presidente russo, Vladimir Putin, para organizar uma reunião trilateral entre os dois e Zelensky, para tratar sobre o fim da guerra entre os países europeus.
Segundo Trump, ainda não há data para que o encontro ocorra. “Liguei para o presidente Putin e comecei a combinar uma reunião, em local a ser definido, entre o presidente Putin e o presidente Zelensky”, disse o presidente americano.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp