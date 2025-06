Entenda o que levou 4ª maior cidade da Alemanha a evacuar 20.000 moradores Autoridades realizam operação em Colônia para desativar três bombas da Segunda Guerra encontradas durante obras Internacional|Do R7 04/06/2025 - 10h21 (Atualizado em 04/06/2025 - 10h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Colônia, na Alemanhã, evacua 20.000 pessoas para desarmar bombas da Segunda Guerra Divugação/Jens Korte/Conselho de Turismo de Colônia

Cerca de 20.000 pessoas foram evacuadas nesta quarta-feira (4) da cidade de Colônia, no oeste da Alemanha, para a desativação de três bombas não detonadas da Segunda Guerra Mundial.

As bombas, de fabricação norte-americana, foram encontradas durante uma obra próxima a um estaleiro. Elas foram lançadas pelos Aliados há 80 anos. Um dos artefatos tem uma tonelada, enquanto os outros, cerca de 500 kg cada, segundo o jornal britânico The Guardian.

A rede britânica BBC informou que casas, empresas, hotéis, restaurantes, escolas, museus e até a emissora RTL, que transferiu seus noticiários para Berlim, foram impactados. Um hospital e dois lares de idosos precisaram ser esvaziados.

A área de risco abrange um perímetro de 1.000 metros, disseram as autoridades ao The Guardian. A operação para a desativação foi descrita como a maior evacuação na cidade desde o fim da guerra, em 1945.

‌



A prefeitura de Colônia criou dois centros de acolhimento, como ginásios esportivos e igrejas, para oferecer comida, bebidas e apoio aos desalojados. Autoridades, incluindo policiais e voluntários, realizaram verificações porta a porta para garantir que todos saíssem da área de risco.

A polícia alertou que poderia usar força para remover quem se recusasse a deixar o local, e multas foram previstas para desobediência. A expectativa é que o desarmamento das bombas, conduzido por especialistas, seja concluído ainda nesta quarta-feira.

‌



Resquícios da guerra

Colônia foi uma das cidades alemãs mais bombardeadas durante a Segunda Guerra Mundial. A Força Aérea do Reino Unido por si só, por exemplo, lançou 262 ataques aéreos sobre o município ao longo do conflito.

Em apenas um dos bombardeiros, que ficou conhecido como Operação Milênio, os britânicos atingiram a cidade com 1.455 toneladas de bombas. Quase 870 aeronaves participaram do ataque, realizado na noite de 30 de maio de 1942.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp