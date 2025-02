Mais de 170 bombas da Segunda Guerra são descobertas em parque infantil na Inglaterra Munições foram encontradas durante reforma de playground em Wooler, no nordeste do país Internacional|Do R7 11/02/2025 - 12h03 (Atualizado em 11/02/2025 - 12h03 ) twitter

Mais de 170 bombas da Segunda Guerra são descobertas em parque infantil na Inglaterra Divulgação/Mark Mather

Ao menos 176 bombas da Segunda Guerra Mundial foram encontradas durante obras em um parque infantil na pequena cidade de Wooler, no nordeste da Inglaterra, de acordo com a imprensa local.

Os primeiros artefatos foram descobertos em 14 de janeiro por trabalhadores que escavavam o local, chamado de Scotts Park, para a construção de um novo playground.

O Exército Britânico foi responsável pelas primeiras remoções. Mais tarde, as autoridades locais contrataram uma empresa especializada para a realização de um levantamento completo da área.

No primeiro dia, os especialistas descobriram 65 bombas, cada uma com peso de aproximadamente 4,5 kg, em uma área de pouco mais de nove metros quadrados. Até o final do dia seguinte, os dispositivos recuperados já passavam de 155.

Embora os artefatos sejam bombas de treino, eles ainda continham carga explosiva, o que representa perigo. “Nunca pensei que, como vereador, teria que lidar com desarmamento de bombas”, disse Mark Mather, um representante local, à rede britânica BBC.

Embora os artefatos sejam bombas de treino, eles ainda continham carga explosiva, o que representa perigo Divulgação/Mark Mather

Acredita-se que a área do parquinho tenha sido utilizada como um campo de treinamento da Guarda Nacional Britânica durante a guerra. Relatos indicam que, ao fim do conflito, as munições foram simplesmente enterradas no local.

As autoridades de Wooler inicialmente temeram que os custos da remoção levassem a administração à falência, já que o Exército se recusou a ajudar financeiramente, segundo a BBC. Mas o conselho do condado assumiu os gastos.

Até esta terça-feira (11), apenas um terço do parque havia sido inspecionado. O local deve permanecer fechado até que todos os explosivos sejam removidos, segundo as autoridades locais.

Em fevereiro do ano passado, uma bomba de 450 kg foi encontrada em um jardim na cidade de Plymouth, no sudoeste da Inglaterra, levando à evacuação de milhares de moradores antes que o dispositivo fosse detonado no mar.