Irã


Especialista critica exclusão do chanceler do Irã das discussões em Davos: ‘Não ajuda’

Leonardo Trevisan argumenta que seria mais vantajoso conversar com Abbas Araghchi, que representa uma ala moderada do governo

Internacional|Do R7, com RECORD NEWS

  • O ministro das Relações Exteriores do Irã não participará da cúpula econômica devido à violência dos protestos no país.
  • O professor Leonardo Trevisan destaca a divisão interna no Irã entre uma linha moderada e uma linha mais dura representada pela Guarda Revolucionária.
  • Trevisan argumenta que excluir o Irã das negociações pode fortalecer as facções radicais, ao invés de ajudar a ala moderada.
  • Conversas com representantes iranianos poderiam ser mais vantajosas politicamente do que a exclusão total do país nas discussões internacionais.

O ministro das relações exteriores do Irã não vai participar da cúpula econômica. O representante estava previsto como orador na terça-feira (20) durante a reunião anual, mas os organizadores consideraram a participação dele como inapropriada devido à onda de violência dos protestos no Irã.

O Conexão Record News desta segunda-feira (20) recebeu o professor de relações internacionais Leonardo Trevisan para avaliar a situação. “Nós temos uma luta interna pelo poder do Irã. Tem duas visões do Irã. Uma é a do chanceler [Abbas Araghchi] e principalmente do presidente Masoud Pezeshkian, que é uma linha mais moderada. E nós temos uma linha mais dura, que é a da Guarda Revolucionária, que é a responsável por essas 5.000 mortes”, explica.


O professor deixa claro que não conversar com o ministro das Relações Exteriores, neste momento, não ajuda a ala moderada do Irã: “Talvez politicamente fosse mais vantagem aceitar uma conversa com ele do que excluir o Irã das negociações”, afirma.

