Estados Árabes condenam ataque do Irã contra base dos EUA no Catar Ataque foi uma resposta aos bombardeios dos EUA contra instalações nucleares no Irã realizados no fim de semana Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 23/06/2025 - 17h52 (Atualizado em 23/06/2025 - 17h52 )

Líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei disse que o país não fez mal a ninguém Reprodução/X/@khamenei_ir

Arábia Saudita, Jordânia, Bahrein e Emirados Árabes Unidos divulgaram comunicados condenando o ataque do Irã a uma base dos Estados Unidos no Catar. As declarações repudiaram a ofensiva e expressaram solidariedade ao Catar. Autoridades cataris e norte-americanas informaram que, até o momento, não há registro de vítimas. O ataque foi uma resposta aos bombardeios dos EUA contra instalações nucleares no Irã realizados no fim de semana.

“O Reino da Arábia Saudita condena e denuncia nos termos mais fortes a agressão lançada pelo Irã contra o Estado irmão do Catar, o que constitui uma flagrante violação do direito internacional e dos princípios da boa vizinhança”, afirmou o governo saudita. “É inaceitável e não pode ser justificado sob nenhuma circunstância.”

O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos “ressaltou a necessidade de um fim imediato da escalada militar, alertando que a continuidade dessas ações poderá comprometer a segurança regional e levar a região por caminhos perigosos, com consequências desastrosas para a paz e a segurança internacionais”.

A Jordânia “reafirmou sua forte condenação à agressão lançada pelo Irã”, classificada como uma escalada perigosa. Já o Bahrein declarou que se trata de uma “flagrante violação” da soberania e do espaço aéreo do Catar.

Trump diz que resposta do Irã foi fraca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o ataque a mísseis do Irã contra bases militares dos EUA no Catar nesta segunda-feira (23) foi uma “resposta muito fraca” ao bombardeio norte-americano a três instalações nucleares iranianas, ocorrido no último sábado (21).

“O Irã respondeu oficialmente à nossa destruição de suas instalações nucleares com uma resposta muito fraca, o que esperávamos e que rebatemos com muita eficácia. Foram disparados 14 mísseis — 13 foram derrubados e 1 foi ‘liberado’, porque estava indo em uma direção não ameaçadora”, disse Trump em uma rede social.

Segundo o presidente dos EUA, o ataque do Irã não deixou mortos nem feridos, e tampouco houve danos à infraestrutura das bases norte-americanas no Catar.

"Tenho o prazer de informar que nenhum americano foi ferido e quase nenhum dano foi causado. Mais importante, eles tiraram tudo do seu 'sistema' e, espero, não haverá mais ódio", afirmou.

Trump também disse que o Irã avisou sobre o ataque com antecedência, o que permitiu aos EUA interceptarem os mísseis. "Quero agradecer ao Irã por nos avisar com antecedência, o que tornou possível que nenhuma vida fosse perdida e ninguém ficasse ferido."

Segundo Trump, "talvez o Irã possa agora prosseguir para a paz e harmonia na região, e eu encorajarei Israel com entusiasmo a fazer o mesmo".

“Tenho o prazer de informar que nenhum americano foi ferido e quase nenhum dano foi causado. Mais importante, eles tiraram tudo do seu ‘sistema’ e, espero, não haverá mais ódio”, afirmou.

Trump também disse que o Irã avisou sobre o ataque com antecedência, o que permitiu aos EUA interceptarem os mísseis. “Quero agradecer ao Irã por nos avisar com antecedência, o que tornou possível que nenhuma vida fosse perdida e ninguém ficasse ferido.”

Segundo Trump, “talvez o Irã possa agora prosseguir para a paz e harmonia na região, e eu encorajarei Israel com entusiasmo a fazer o mesmo”.

Líder supremo do Irã diz que não fez mal a ninguém

Também pelas redes sociais, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse que o país não fez mal a ninguém com o ataque às bases militares americanas.

“Não fizemos mal a ninguém. E não aceitaremos nenhum tipo de assédio de ninguém, sob nenhuma circunstância. E não nos submeteremos ao assédio de ninguém. Essa é a lógica da nação iraniana”, afirmou Khamenei.

ما تعرّض به کسی نکردیم

و به هیچ وجه تعرّض احدی را هم قبول نمیکنیم

و تسلیم تعرّض هیچ کس نمیشویم؛

— KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) June 23, 2025

