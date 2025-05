Estudante é perseguido por guardas ao entrar com bebê no colo em formatura nos EUA Jean Paul Al Arab quebrou protocolo da universidade ao subir no palco com seu filho nos braços durante a cerimônia Internacional|Do R7 21/05/2025 - 12h40 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estudante é perseguido por guardas ao entrar com bebê no colo em formatura nos EUA Reprodução/TikTok/@nypost

Um estudante da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais depois de quebrar as regras da instituição ao subir e correr no palco da cerimônia de formatura dele com o filho pequeno nos braços.

Jean Paul Al Arab, natural do Líbano e recém-formado em criminologia, foi quem protagonizou a cena. Nas imagens, é possível ver o momento em que ele surge correndo pelo palco, com o bebê no colo, enquanto é perseguido por um funcionário da universidade e uma policial.

O estudante disse que a ideia de levar o filho ao palco surgiu de uma promessa feita ao pequeno. Em uma sessão de preparação para a formatura no semestre anterior, ele perguntou aos organizadores se poderia incluir o bebê na cerimônia. “Eles disseram: ‘Sim, está tudo bem. Ninguém vai te dizer não’”, contou à rede NBC News.

No entanto, no dia do evento, a universidade citou uma regra do site da instituição que permitia apenas a presença de formandos no palco, classificando a participação do bebê como um “risco à segurança”.

‌



Diante da proibição, Al Arab tomou uma decisão impulsiva. “Então não vou andar. Eu corri. Prometi a ele que iria andar com ele no palco”, disse. Após atravessar o palco e apertar a mão dos administradores, ele foi abordado por seguranças, mas a apoio da plateia, que aplaudia e vaiava a intervenção, garantiu que ele não fosse retirado do local.

@nypost A University at Buffalo graduate and proud father defied school officials as he ran across the stage to receive his diploma with his young son in tow and police in pursuit, according to viral footage that has been viewed over 8 million times. 🎓 ♬ original sound - New York Post | News

Em comunicado, a Universidade de Buffalo afirmou que as regras de formatura existem para garantir a segurança e evitar interrupções, assegurando que cada formando tenha seu momento de destaque.

‌



“As regras foram estabelecidas para a segurança de todos os presentes e para garantir que cada formando tenha igualmente um momento merecido para subir ao palco individualmente e ser reconhecido por suas realizações excepcionais na UB”, declarou a instituição.

A universidade também informou que Al Arab se desculpou por e-mail aos organizadores no dia seguinte e não enfrentará penalidades pela infração. Em tom leve, a instituição acrescentou: “O bebê, apesar de atravessar o palco de beca e capelo, ainda não conquistou créditos suficientes para receber um diploma. Esperamos vê-lo de volta aos palcos daqui a uns 20 anos para que possa seguir os passos do pai.”

‌



Apesar do incidente, Al Arab, que atualmente cursa mestrado na mesma universidade, expressou gratidão. “Não tenho nada contra a UB. Eu amo a UB. Me formei na UB e estou fazendo meu mestrado lá. É uma ótima faculdade. Adoro meus professores — todos”, afirmou, segundo a NBC News.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp