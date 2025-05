Universitária pede reembolso de mensalidades após professor usar ChatGPT sem avisar Caso ocorreu no curso de Negócios da Northeastern University, em Boston (EUA) Internacional|Do R7 19/05/2025 - 15h52 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h52 ) twitter

Ella Stapleton teve pedido de reembolso de mensalidades negado pela universidade Reprodução/Linkedin/Ella George Stapleton

Uma aluna da Northeastern University, em Boston, exigiu reembolso de suas mensalidades após descobrir que seu professor utilizava ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, para preparar materiais didáticos sem informar os alunos.

Ella Stapleton, então aluna do último ano do curso de Negócios, notou sinais de uso de IA nas anotações de aula, como erros recorrentes, frases genéricas e imagens distorcidas. As informações são do New York Times.

A suspeita foi confirmada ao encontrar no material expressões típicas de comandos de IA, incluindo uma citação direta ao ChatGPT na bibliografia. Stapleton apresentou uma queixa formal à instituição, pedindo a devolução de mais de US$ 8 mil (cerca de R$ 45 mil) referentes ao valor da disciplina. Apesar da repercussão, a universidade rejeitou o pedido de reembolso após análise do caso.

‌



Ella destacou a contradição entre as proibições da própria ementa do curso — que condenava o uso não autorizado de IA — e a conduta do professor. A estudante afirmou se sentir traída pela falta de transparência, principalmente por estar pagando caro para receber um ensino supostamente humano e especializado.

‌



O professor envolvido, Rick Arrowood, admitiu à imprensa o uso de diversas plataformas de inteligência artificial para gerar notas de aula, apresentações e até feedbacks para os estudantes. Em sua defesa, afirmou que deveria ter sido mais criterioso e transparente com os alunos, reconhecendo que sua experiência pode servir como aprendizado para outros docentes.

‌



A Northeastern University divulgou nota dizendo que incentiva o uso apropriado da IA em todas as áreas, desde que respeitadas suas diretrizes internas. As regras da universidade exigem que qualquer conteúdo gerado por IA seja devidamente atribuído e revisado antes de ser usado em atividades acadêmicas.

A situação gerou polêmica entre estudantes e docentes, invertendo uma preocupação comum no meio acadêmico: enquanto antes os professores temiam que os alunos usassem IA para trapacear, agora são os alunos que questionam a credibilidade dos professores que utilizam essa tecnologia.

Especialistas apontam que o uso crescente de IA nas universidades representa um ponto de virada no ensino superior. Segundo a American Association of Colleges and Universities, quase 90% dos professores acreditam que seus alunos já utilizam ferramentas de IA regularmente. O desafio atual, segundo eles, é transformar a disrupção causada por essas tecnologias em inovação educacional legítima.

