Xodó da casa! Lagarto vira ‘bebê’ mimado de família e recebe muito carinho nos Estados Unidos; veja

Abraços apertados, muitos beijos e até sonecas ao lado dos tutores. Essa é a rotina de um lagarto que conquistou o coração de uma família nos Estados Unidos. O tratamento é completo, com direito a banhos, roupinhas estilosas e brincadeiras. Os moradores surpreendem os visitantes ao cuidar do animal como se fosse um cachorro, um gato — ou até mesmo um filho. Para os tutores, no entanto, o réptil merece tanto amor quanto qualquer outro bicho de estimação .