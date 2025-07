EUA: tiroteio em igreja deixa várias pessoas feridas em Kentucky Depois de atirar no policial, o suspeito foi para a igreja batista Internacional|Do Estadão Conteúdo 13/07/2025 - 18h02 (Atualizado em 13/07/2025 - 18h03 ) twitter

Segundo a polícia local, o suspeito foi morto X/@ByKusNews_

Diversas pessoas ficaram feridas neste domingo (13) após um tiroteio em uma igreja no Kentucky (EUA), depois que um suspeito atirou e feriu um policial estadual. As informações são das autoridades locais.

Depois de atirar no policial, o suspeito foi para a Igreja Batista Richmond Road, no sudoeste de Lexington, onde houve vários feridos, informou a Polícia Estadual do Kentucky.

O suspeito foi morto, informou a polícia estadual, mas a agência não forneceu informações adicionais. Nas redes sociais, Andy Beshear, governador do Kentucky, afirmou que várias pessoas ficaram feridas.

O policial e outras pessoas estavam sendo atendidos em um hospital próximo, mas outros detalhes ainda estavam sendo apurados, disse o governador.

A gravidade dos ferimentos não foi imediatamente divulgada.“Por favor, rezem por todos os afetados por esses atos de violência sem sentido e agradeçamos pela resposta rápida do Departamento de Polícia de Lexington e da Polícia Estadual do Kentucky”, disse Beshear.

