Ex-Mulher de gângster é desmascarada após mandar torturar e fazer 'suco' do bandido e fingir luto Ela usava dinheiro ilegal para bancar vida luxuosa e fazer reformas em sua mansão, avaliada em mais de R$ 2 milhões Internacional|Do R7 05/07/2025 - 11h45 (Atualizado em 05/07/2025 - 11h46 )

Coleen Campbell foi desmascarada como mandante do assassinato de seu ex-marido Reprodução/Facebook

A diva Coleen Campbell construiu a imagem perfeita de uma viúva deprimida após a morte de seu ex-marido, Thomas Campbell, um gângster que foi torturado até a morte.

Mas, segundo o jornal The Sun, um julgamento mostrou que ela ajudou a orquestrar o ataque que contra o traficante, que tinha 38 anos e era pai de dois filhos.

Em 2 de julho de 2022, ele foi emboscado por três homens na porta de casa, em Mossley, na cidade inglesa de Manchester. Seu corpo foi encontrado nu e amarrado com fita adesiva.

Antes de morrer, Thomas mantinha um relacionamento com Demi-Lee Driver, ex-namorada de John Belfield, que estava “furioso” com o romance. Belfield, de 31 anos, conspirou com Coleen Campbell, ex-mulher de Thomas, para planejar o ataque horrendo.

‌



Campbell repassou informações detalhadas sobre os movimentos do ex, inclusive obtidas por meio dos dois filhos que tinham juntos. Belfield foi considerado culpado por assassinato e conspiração para roubo no Tribunal de Manchester e condenado à prisão perpétua, com pena mínima de 37 anos.

Campbell, de 38 anos, já havia sido presa anteriormente por 13 anos por compartilhar informações cruciais sobre a vida de Thomas com Belfield.

‌



Ela já demonstrava comportamentos violentos. Dias antes do assassinato do ex-marido, Campbell atacou com um martelo uma mulher nas ruas da cidade de Tameside com a ajuda de três comparsas.

Horas antes do assassinato de Thomas, imagens de câmeras de segurança a mostraram em seu jardim, de pijama rosa, conversando por 25 minutos com Belfield. Durante esse período, os dois trocaram 35 ligações e 68 mensagens.

‌



Motivada por traições anteriores do ex-marido, Campbell sabia que haveria violência envolvida no plano.

‘Um vidente me contou’

Ela acabou revelando seu envolvimento ao contar detalhes precisos dos ferimentos à mãe de Thomas — antes mesmo de a polícia divulgar a informação. Tentou justificar dizendo que Thomas teria descrito o ataque a um vidente “do além”.

Casada com ele desde 2011, Campbell levava uma vida de luxo financiada por atividades criminosas do marido, como tráfico de cocaína.

A polícia começou a investigar o casal em 2014, desconfiando do padrão de vida incompatível com os rendimentos legais: benefícios sociais e um emprego de meio período dela na loja Matalan.

Vida de luxo com dinheiro sujo

A polícia apreendeu uma Mercedes C63 (avaliada entre R$ 746 mil e R$ 791 mil) e uma BMW X5 (a partir de R$ 732 mil), além de identificar uma ampliação de dois andares na casa, tudo pago com dinheiro ilícito.

Em 2019, o casal se declarou culpado por lavagem de dinheiro. Em 2022, Thomas foi encontrado morto em casa. Como era um traficante conhecido, sua ex-mulher não foi inicialmente suspeita. Ela publicou postagens emocionadas nas redes sociais, fingindo luto.

‘Viúva em luto’

Uma das homenagens nas redes sociais dizia: “13 anos e dois lindos filhos. Eternamente grata. Daria tudo para ouvir sua risada mais uma vez”.

Na verdade, ela estava envolvida na conspiração que resultou em 61 ferimentos no corpo de Thomas, em uma casa avaliada em R$ 2,5 milhões.

Imagens divulgadas pela polícia mostraram um dispositivo de rastreamento sendo colocado no carro dele enquanto levava a filha à escola. Belfield, Reece Steven (29) e Stephen Cleworth (38) usaram essas informações para fazer reconhecimento do local.

Segundo o tribunal, Belfield era obcecado por sua ex, Demi-Lee, e enviou mensagens ameaçadoras a ela e a Thomas. Poucos dias após essas mensagens, Thomas foi atacado ao chegar em casa tarde da noite.

Thomas foi torturado por duas horas

O local do crime tinha paredes manchadas de sangue. Thomas foi torturado por cerca de duas horas, com ferimentos na cabeça e pescoço causados por objetos contundentes, além de queimaduras de líquido quente.

Arrastado pela casa, foi deixado para morrer no corredor. Um vizinho encontrou o corpo no dia seguinte. Belfield fugiu para a África do Sul e trocou mensagens com Reece Steven, nas quais zombava da cena do crime:

“Ele deve ter sangrado por todo lado”, disse Belfield.

“Tommy desmanchou. Suco de Tom por todo lado”, respondeu Steven.

‘A mais fria que irá conhecer’

Coleen Campbell foi condenada no ano passado a 13 anos de prisão por homicídio culposo, sendo inocentada da acusação de assassinato.

Depois da separação, ela chegou a enviar uma mensagem para uma amiga dizendo: “Karma é melhor servido frio — e a reviravolta vem rápido. Eu sou a pessoa mais fria que você vai conhecer.”

Steven foi condenado a pelo menos 37 anos por assassinato, e Cleworth recebeu pena mínima de 12 anos por homicídio culposo.

*Sob supervisão de Vivian Masutti

