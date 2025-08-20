Rede social 'X' acusa o Brasil de ameaçar a liberdade de expressão

A rede social X acusou o Brasil de “incentivar a censura excessiva”. A plataforma disse que enviou ao representante do comércio dos Estados Unidos um comunicado em que demonstra sérias preocupações com a aplicação justa da lei no país. Essa declaração foi dada numa manifestação sobre a investigação comercial determinada por Donald Trump contra o Brasil e baseada na sessão 301 da lei de comércio norte-americana.



O X, de Elon Musk, cita decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal , especificamente de Alexandre de Moraes ; com o pedido oficial sobre uma investigação das autoridades sobre a questão, a plataforma digital afirmou também que os tribunais têm “contornado o tratado de assistência jurídica mútua” com os Estados Unidos , forçando as empresas a fornecerem dados de usuários, sem o uso de canais diplomáticos.