Exército dos EUA testa pela 1ª vez drone lançador de granada; veja como funciona

Lançamento de uma granada M67 real utilizou um Skydio X10 e um lançador Audible Exército dos EUA pelo Sargento Collin Mackall

Pela primeira vez, o Exército dos Estados Unidos realizou o lançamento de uma granada M67 com uso de um drone em um exercício com munição real. O teste foi conduzido em 25 de junho de 2025, na Área de Treinamento de Grafenwöhr, na Alemanha, e envolveu a integração do drone Skydio X10D com o lançador automático Audible, desenvolvido pelo Comando de Desenvolvimento de Capacidades de Combate do Exército dos EUA.

RESUMO DA NOTÍCIA O Exército dos EUA testou pela primeira vez o lançamento de granada M67 utilizando um drone, o Skydio X10D.

O teste ocorreu em Grafenwöhr, na Alemanha, e buscou ampliar a capacidade de apoio aéreo e testar novos recursos de combate.

O sistema de lançamento foi considerado bem-sucedido e servirá de base para novos testes, com ênfase na modernização das capacidades militares na Europa.

Medidas rigorosas de segurança foram adotadas durante a operação, com monitoramento aéreo e autorização do Ministério da Defesa da Alemanha. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A operação marcou a estreia do uso de armamento real acoplado a pequenos drones por forças convencionais do Exército norte-americano.

O experimento foi liderado pelo Comando de Treinamento da 7ª Divisão do Exército, com apoio de unidades como o 278º Regimento de Cavalaria Blindado da Guarda Nacional do Tennessee, a 173ª Brigada Aerotransportada, a 18ª Brigada de Polícia Militar e o 1º Exército.

O objetivo foi testar a viabilidade de novos recursos de combate e ampliar a capacidade de apoio aéreo em nível tático.

‌



Durante o teste, o dispositivo Audible foi programado para puxar o pino da granada enquanto o drone sobrevoava o alvo, realizando o lançamento em pleno voo. Segundo o major Phillip Draper, oficial de aviação da brigada no Grupo Conjunto Multinacional de Treinamento-Ucrânia, a primeira operação foi bem-sucedida e servirá de base para novas rodadas de testes. O sistema também foi validado após simulações com granadas inertes e modelos de treinamento.

A iniciativa faz parte de uma série de ações do Exército dos EUA voltadas à modernização de capacidades no contexto europeu. Segundo o general de brigada Steven Carpenter, comandante da 7ª ATC, cada nova tecnologia testada contribui para fortalecer a prontidão militar tanto no continente quanto em outras regiões.

‌



O general afirmou que a Europa oferece as melhores condições para treinamento e experimentação, destacando os centros de Grafenwöhr e Hohenfels como espaços prioritários.

O Comando de Desenvolvimento de Capacidades de Combate foi responsável pelo planejamento técnico do exercício e já incorporou os dados táticos obtidos. A expectativa é que futuras versões do lançador possam ser utilizadas em treinamentos com fogo real por companhias nos comandos da Europa, África e Estados Unidos.

‌



Medidas rigorosas de segurança foram implementadas, com autorização prévia do Ministério da Defesa da Alemanha. O espaço aéreo foi monitorado por drones auxiliares, além da presença de equipamentos de interceptação e bloqueio de sinal. Representantes do Exército alemão acompanharam a operação em solo.

A ideia é que, no futuro, unidades do Exército possam empregar a tecnologia em treinamentos táticos, inclusive com a impressão em 3D de lançadores no próprio campo. A 173ª Brigada Aerotransportada também realizou, no mesmo dia, um segundo teste utilizando um lançador desenvolvido internamente, também com sucesso.

