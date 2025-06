'Nem os Estados Unidos, nem Israel vão admitir que o Irã tenha armas nucleares', diz professor

Os Estados Unidos começaram a retirar diplomatas e seus familiares das embaixadas e base militares no Oriente Médio nesta quarta-feira (11). A decisão foi tomada por conta do aumento das tensões na região, em especial envolvimento Irã e ameaças de uso de armas nucleares.



“Nem os Estados Unidos, nem Israel vão admitir que o Irã tenha armas nucleares”, afirma Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da UFF e pesquisador de Harvard, em conversa com o Conexão Record News desta quinta-feira (12).



Segundo o professor, o país é um inimigo declarado de Washington e Tel Aviv, chegando a apoiar regimes como o de Bashar al-Assad e grupos terroristas como o Hamas, Houthis e o Hezbollah.



Segundo uma reportagem do jornal The Washington Post, Israel estaria preparando uma ação militar contra o Irã. Por conta disso, as embaixadas dos Estados Unidos em países como Iraque e Bahrein já estão em alerta máximo. Donald Trump afirmou que a retirada é preventiva, que o momento é delicado e que está menos confiante em conseguir fechar um novo acordo nuclear com o Irã.