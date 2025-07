EUA consideram interromper envio de armas à Ucrânia Funcionários americanos minimizam impacto da suspensão na ajuda militar a Kiev Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 17h22 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h22 ) twitter

Entenda como a possível suspensão de armas dos EUA à Ucrânia pode afetar os rumos da guerra

O governo dos Estados Unidos anunciou a possibilidade de interromper o fornecimento de certas armas à Ucrânia devido à preocupação com a redução dos estoques de munições. Apesar disso, funcionários americanos minimizaram a decisão, afirmando que o Departamento de Defesa ainda oferece alternativas ao presidente ucraniano em relação à assistência militar para encerrar o conflito.

De acordo com o Financial Times, uma conversa telefônica está prevista entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky para discutir essa possível suspensão nesta sexta-feira (4). Giovana Branco, especialista em política russa, destacou que a Ucrânia depende do armamento americano para manter sua defesa contra a Rússia.

Recentemente, a Rússia assumiu o controle total da região de Luhansk no leste ucraniano. Essa conquista não é reconhecida internacionalmente e, combinada com a possível suspensão dos envios de armas dos EUA, levanta preocupações sobre o futuro do conflito.

