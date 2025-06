Explosão de pedidos de pizza próximos ao Pentágono acendem alerta de crise militar Se pizzarias próximas ao centro nervoso das Forças Armadas americanas trabalham a mais, mundo está em perigo Internacional|Do R7 17/06/2025 - 10h51 (Atualizado em 17/06/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O perfil do X Pentagon Pizza Report, autor dessa imagem em inteligência artificial, monitora a atividade das pizzarias próximas ao Pentágono Reprodução/X/penpizzareport

Uma explosão de pedidos de pizza nos arredores do Pentágono, em Washington (EUA), acendeu mais uma vez os alertas informais sobre tensões geopolíticas globais.

Conhecido nas redes como “Índice da Pizza”, o fenômeno ganhou destaque nesta semana ao antecipar, com cerca de uma hora de antecedência, o ataque de Israel ao Irã — reforçando a teoria de que o apetite dos militares pode prever conflitos.

A movimentação inusitada foi detectada por internautas atentos, especialmente pelo perfil no X (antigo Twitter) chamado Pentagon Pizza Report, que se dedica a monitorar padrões de entrega em pizzarias localizadas próximas ao centro de comando militar dos Estados Unidos.

‌



“As 18h59 (horário da costa leste), quase todas as pizzarias ao redor do Pentágono registraram um enorme aumento na atividade”, alertou o perfil em uma publicação, pouco antes das explosões em Teerã serem noticiadas pela televisão estatal iraniana.

‌



O rastreamento incluiu o monitoramento via Google Maps de estabelecimentos como We, The Pizza, District Pizza Palace, Domino’s e Extreme Pizza. A segunda unidade da Domino’s mais próxima do Pentágono, segundo o post, estava “extremamente movimentada para uma quinta-feira às 23h”.

‌



A coincidência logo gerou especulações nos comentários. “Vai ser uma madrugada longa, né?”, escreveu um usuário. Outro sugeriu com humor: “Deveriam abrir uma Domino’s secreta dentro do prédio”.

Apesar de parecer uma curiosidade cômica, o “Índice da Pizza” tem raízes históricas. Durante a Guerra Fria, a inteligência soviética já observava entregas de comida como forma de decifrar movimentações estratégicas dos Estados Unidos. A prática ficou conhecida como Pizzint, abreviação de “pizza intelligence”.

O padrão já se repetiu em outros momentos de tensão. Em 1989, antes da invasão americana no Panamá, pizzarias relataram dobrar o número de entregas. Em 1990, um franqueado da Domino’s notou um aumento expressivo em pedidos para prédios da CIA; no dia seguinte, o Iraque invadiu o Kuwait. Até o processo de impeachment de Bill Clinton, em 1998, foi marcado por um aumento incomum no consumo de pizza no centro de Washington.

Na opinião de especialistas e jornalistas veteranos, como o ex-correspondente da CNN Wolf Blitzer, é um detalhe que não deve ser ignorado. “O conselho para os repórteres: sempre fique de olho nas pizzas”, brincou ele em 1990.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5