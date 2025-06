Filho da futura rainha da Noruega é suspeito de 23 crimes: saiba quais são Mais de uma dúzia de pessoas aparecem como vítimas, sendo várias delas ex-companheiras do norueguês de 28 anos Internacional|Do R7 27/06/2025 - 19h06 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h06 ) twitter

Marius Borg, filho de princesa da Noruega, enfrenta acusações de estupro, agressão sexual e outros crimes Reprodução/X/@le_Parisien

Marius Borg Høiby, filho da princesa Mette-Marit da Noruega, é suspeito de 23 crimes, segundo investigação da polícia norueguesa concluída nesta sexta-feira (27). Entre as acusações estão estupro, condutas sexuais ofensivas, ameaças, vandalismo, tráfico e violência. O caso será encaminhado ao Ministério Público do país, que decidirá sobre a apresentação formal das denúncias.

A polícia informou que três das acusações são de natureza sexual, incluindo uma de estupro e duas de estupro sem relação sexual, além de quatro por conduta sexual ofensiva. Outras suspeitas de crimes sexuais, como abuso contra uma ex-namorada, foram descartadas por falta de provas.

Mais de uma dúzia de pessoas aparecem como vítimas, sendo várias delas ex-companheiras do norueguês de 28 anos. Høiby nega as acusações de estupro, mas admitiu, segundo a polícia, envolvimento em episódios de violência contra mulheres e ameaças contra homens.

Desde agosto do ano passado, o filho da princesa foi preso três vezes. A primeira detenção ocorreu após um episódio no apartamento de uma ex-namorada. Após o caso vir à tona, ele reconheceu publicamente ter problemas com álcool, drogas e saúde mental.

‌



Durante a investigação, a polícia realizou uma busca na casa da família em Skaugum, residência oficial da realeza. O advogado policial Andreas Kruszewski destacou que o processo envolveu a análise de grande volume de material digital e o depoimento de diversas testemunhas.

Apesar de ser filho da futura rainha consorte da Noruega, Marius Borg Høiby não exerce funções oficiais na monarquia. Ele mantém, no entanto, laços com a família real e costuma comparecer a celebrações familiares, como aniversários dos meio-irmãos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo.