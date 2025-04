Funcionário escapa por pouco de guindaste que caiu durante obras na China; vídeo Imagens de segurança mostram momento em que máquina desaba do 23º andar de prédio e quase atinge trabalhador Internacional|Do R7 30/04/2025 - 08h29 (Atualizado em 30/04/2025 - 08h29 ) twitter

Funcionário escapa por pouco de guindaste que caiu durante obras na China Reprodução/Instagram/@geonewsdottv

Um trabalhador da construção civil quase foi atingido por um guindaste que tombou do 23º andar de um prédio em construção em Nanquim, na província de Jiangsu, no leste da China. O incidente foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a lança do guindaste, com cerca de 24 metros de comprimento, despenca e atinge uma pilha de materiais de construção bem ao lado de onde o trabalhador estava.

O homem, que mexia no celular no momento do acidente, se agacha e corre para um canteiro assim que percebe a queda da máquina. Ele consegue se proteger graças à pilha de materiais, que recebeu todo o impacto do guindaste.

Moradores da região relataram que o barulho da queda foi semelhante a um terremoto, segundo a mídia local. A polícia de trânsito de Nanquim informou que não houve vítimas ou danos estruturais ao prédio.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, de acordo com o jornal norte-americano New York post.

