Gato idoso ajuda dono a reencontrar bilhete de loteria premiado que estava perdido Animal ficou preso atrás da cama, permitindo que seu tutor recuperasse o comprovante vencedor esquecido no local Internacional|Do R7 11/07/2025 - 10h45 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h45 )

A Powerball é uma das loterias mais difíceis de ganhar CT Lottery

Um morador de Somers, em Connecticut (EUA), viveu um episódio inusitado de sorte ao reencontrar um bilhete premiado da loteria graças à intervenção de seu gato de estimação, de 16 anos.

O motorista de ônibus escolar Russell Ruff havia comprado um bilhete da loteria Powerball, no último dia 13 de junho, motivado por uma sensação supersticiosa, mas acabou perdendo o comprovante logo após a compra.

Segundo Ruff, o bilhete deslizou por trás da cabeceira da cama, local onde permaneceu esquecido. A família não chegou a conferir os números sorteados e deixou o bilhete de lado. O caso só voltou à tona quando o gato da casa ficou preso exatamente no mesmo local, forçando Ruff e seus dois filhos a moverem a cama para resgatar o animal.

‌



Durante o resgate, Ruff encontrou o bilhete perdido e decidiu conferir os números. Para sua surpresa, o comprovante correspondia a quatro dos cinco números sorteados, além do Powerball, referente ao sorteio realizado na noite seguinte à compra.

‌



O prêmio inicial foi de US$ 50 mil (cerca de R$ 278,6 mil), mas como Ruff havia optado pelo recurso Power Play, o valor total saltou para US$ 150 mil (cerca de R$ 836 mil). Ele contou que precisou escanear o bilhete mais de uma vez para acreditar no resultado, classificando o episódio como “um milagre”.

‌



A loteria Powerball é conhecida pelas baixas chances de vitória. Segundo informações da própria organização, a probabilidade de conquistar qualquer prêmio é de uma em 24,9. Já as chances de ganhar o prêmio máximo, estimado em US$ 216 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão) no sorteio de 9 de julho, são de uma em 292 milhões.

O caso ganhou destaque em todo o estado e foi divulgado pela própria loteria de Connecticut como exemplo de coincidência e sorte. Ruff relatou que nunca imaginou que o resgate de seu gato idoso resultaria em uma mudança significativa para a família.

