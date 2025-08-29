Governo de Tóquio cria vídeo com IA e mostra como seria a erupção do Monte Fuji; assista Simulação mostra que as cinzas poderiam começar a cair em Tóquio entre uma e duas horas após a erupção Internacional|Do R7 29/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo de Tóquio cria um vídeo utilizando inteligência artificial.

O vídeo simula como seria uma erupção do Monte Fuji.

A iniciativa visa informar e educar a população sobre riscos naturais.

Assista ao vídeo para entender melhor a simulação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Vídeo gerado por IA mostra consequências de uma erupção do Monte Fuji Reprodução/Youtube/Japanese cabinet office

O governo de Tóquio divulgou um vídeo gerado por inteligência artificial que simula os efeitos de uma erupção do Monte Fuji sobre a capital japonesa, mostrando como a cidade seria afetada por cinzas vulcânicas e o impacto nos sistemas de transporte e na vida cotidiana. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a necessidade de preparação para um evento desse tipo.

No vídeo, pedestres caminham pelas ruas do bairro de Shibuya, um dos principais centros comerciais e financeiros do país, cobertas de cinzas enquanto nuvens cinzentas se formam no horizonte. A simulação mostra que as cinzas poderiam começar a cair em Tóquio entre uma e duas horas após a erupção, acumulando de 2 a 10 centímetros de poeira nas ruas. Quando o vulcão entrou em erupção pela última vez, em 1707, a queda de cinzas durou duas semanas, segundo registros históricos.

“As cinzas vulcânicas são compostas de partículas finas e irregulares. Suas qualidades únicas representam muitos riscos à saúde e à sociedade”, diz a legenda do vídeo.

Localizado a cerca de 100 quilômetros de Tóquio, o Monte Fuji poderia afetar a capital, já que o vento pode transportar as cinzas com facilidade. Diferente da neve, elas não desaparecem sozinhas, solidificam e conduzem eletricidade quando molhadas, exigindo remoção especializada pelas autoridades.

‌



O vídeo ainda alerta que o transporte público seria prejudicado pela erupção. Trens e aviões poderiam parar devido ao acúmulo de cinzas nos trilhos e pistas, e o trânsito se tornaria perigoso devido à baixa visibilidade e à possibilidade de derrapagem.

Veículos de duas rodas poderiam ficar inoperantes se as cinzas acumulassem mais de 10 centímetros em condições secas ou 3 centímetros com chuva, diz o comunicado que acompanha o vídeo.

‌



O documento também recomenda que a população estoque alimentos para pelo menos três dias, prevendo que a situação gerasse escassez nos supermercados. A queda de cinzas nas antenas e linhas de energia em dias de chuva poderia gerar cortes de eletricidade e interferir nas telecomunicações.

Para reduzir os efeitos à saúde, o vídeo orienta o uso de máscaras e óculos de proteção. As cinzas podem irritar os olhos e afetar o sistema respiratório, especialmente em pessoas com doenças respiratórias, como asma.

‌



“Como não sabemos quando o Monte Fuji entrará em erupção e nos cobrirá com cinzas vulcânicas, precisamos nos munir de fatos e nos preparar para desastres em nossa vida diária para proteger a nós mesmos e aos nossos entes queridos”, diz o narrador do vídeo.

A simulação de três minutos é a primeira produzida com inteligência artificial pelo governo metropolitano de Tóquio para alertar a população sobre os riscos de uma erupção do Monte Fuji e incentivar medidas de prevenção.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

