Influenciador japonês com ‘maior queixo do mundo’ vira símbolo contra o bullying Jounouchi afirma que seu objetivo é incentivar outros a lidar com traços físicos incomuns sem recorrer ao silêncio ou à exclusão Internacional|Do R7 18/07/2025 - 15h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criador de conteúdo decidiu utilizar a própria imagem como ferramenta de exposição Reprodução/TikTok

Um influenciador japonês ganhou destaque nas redes sociais após transformar uma característica física em marca pessoal. Conhecido como Jounouchi, ele se apresenta como o “youtuber com o queixo mais longo do mundo” e acumula cerca de 350 mil inscritos no YouTube, além de mais de 400 mil seguidores em outra plataforma.

O crescimento do queixo começou por volta dos cinco anos de idade. Até os três anos, segundo ele, as proporções faciais pareciam comuns. Fotos da infância indicam que o queixo passou a se projetar gradualmente a partir dessa fase. Nenhum outro integrante da família apresenta a mesma formação óssea.

RESUMO DA NOTÍCIA Jounouchi, um YouTuber japonês, é conhecido como o "YouTuber com o queixo mais longo do mundo".

Ele começou a enfrentar bullying na escola devido à sua aparência, recebendo apelidos e rejeições.

Decidiu usar sua característica física como marca pessoal, produzindo conteúdos que abordam esse tema.

Seu objetivo é incentivar outros a lidar com traços físicos incomuns sem se silenciar ou se excluir. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Na escola, o impacto foi imediato, relata o youtuber. Um colega comentou que seu queixo era muito comprido. Ele passou a receber apelidos e relatou episódios de rejeição. Uma garota afirmou que não se envolveria com ele por causa da aparência.

Jounouchi buscou explicações médicas. Exames de imagem apontaram alterações ósseas, mas as causas mais comuns foram descartadas. Médicos consultados disseram que nunca haviam visto um caso semelhante.

‌



Apesar das dificuldades, o criador de conteúdo decidiu utilizar a imagem como ferramenta de exposição. Ele começou a produzir vídeos com referências diretas ao próprio queixo e passou a tratar o tema de forma recorrente nos canais. Em entrevistas, afirmou que a decisão foi motivada por tentativas anteriores de se esconder.

Com o crescimento do público, a história gerou reações dentro e fora do Japão. Internautas comentaram sobre o impacto do conteúdo e a forma como o influenciador lidou com o histórico de rejeição. As publicações também abriram espaço para relatos de pessoas que passaram por experiências semelhantes.

‌



Jounouchi afirma que seu objetivo é incentivar outros a lidar com traços físicos incomuns sem recorrer ao silêncio ou à exclusão. Segundo ele, a exposição foi uma forma de retomar o controle sobre a própria imagem.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp