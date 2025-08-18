Grupo terrorista Hamas aceita proposta de cessar-fogo com libertação de reféns em Gaza, diz jornal
Representante de grupo terrorista indicou que acatará a proposta de mediadores; prazo indicado é de 60 dias
A proposta de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas deve avançar ao longo dos próximos dias, segundo relatos extraoficiais de interlocutores do grupo indicados nesta segunda-feira (18).
A indicação, segundo um nome de influência ao jornal Aljazeera, é de que a trégua de 60 dais seja confirmada. O acordo passa pela libertação de metade dos reféns israelenses que estão em Gaza.
A proposta foi intermediada pelo Egito e pelo Catar. Em outra frente, há também a indicação de que Israel faça troca de prisioneiros palestinos.
O prazo é visto como um caminho para o fim da guerra, mas a proposta ainda depende de futuras etapas para se tornar oficial, como a expressa concordância do Hamas e de Israel.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp