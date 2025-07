Helicóptero lança ‘chuva de dinheiro’ e surpreende moradores de rua nos EUA; assista Ação era uma homenagem póstuma a um empresário famoso da região Internacional|Do R7 02/07/2025 - 19h26 (Atualizado em 02/07/2025 - 19h26 ) twitter

Além do dinheiro, pétalas de rosa também foram jogadas do helicóptero Reprodução/X

Moradores da cidade de Detroit, nos Estados Unidos, foram surpreendidos por uma chuva de dinheiro lançada de um helicóptero. A ação foi organizada pelos filhos do empresário Darrell “Plant” Thomas, que morreu em 15 de junho aos 58 anos. O gesto atendeu ao último desejo do pai: doar parte de sua fortuna à comunidade que ele ajudou em vida.

Segundo o jornal Detroit Free Press, a quantia de US$ 5.000, equivalente a pouco mais de R$ 27 mil, foi lançada sobre o cruzamento da Avenida Gratiot com a Rua Conner, em frente ao Show Room Shine Express, negócio fundado por Thomas. Além do dinheiro, pétalas de rosa também foram jogadas do helicóptero.

Them boys SHUT Gratiot down on both sides dropped a light five bands & rose petals out the helicopter for my uncle P. A Eastside Legend Darrell Thomas 💔🕊️ Publicado por Crystal Perry em Sexta-feira, 27 de junho de 2025

A homenagem pegou pedestres de surpresa e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. A polícia foi informada apenas sobre a liberação das pétalas, sem saber que também haveria dinheiro envolvido.

Darrell Thomas era conhecido na região não só pelo sucesso como empresário, mas também por seu envolvimento no automobilismo e por sua disposição em ajudar quem precisava. Era piloto licenciado pela National Hot Rod Association e atuava ativamente em ações sociais na cidade. Após sua morte, foi lembrado por familiares como “um homem de grande coração”.

