Helicóptero lança milhares de dólares do céu como desejo final de empresário Comovente homenagem reúne moradores e surpreende autoridades durante funeral em Detroit, nos EUA Internacional|Do R7 11/07/2025 - 10h19 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h19 )

Helicóptero lançou cerca de US$ 5.000 sobre Detroit, nos EUA Reprodução/Facebook/Crystal Perry

O último desejo de Darrell “Plant” Thomas, empresário de 58 anos e dono de um lava-jato em Detroit, nos Estados Unidos, foi cumprido de maneira inusitada no final de junho.

Conhecido por sua generosidade, Thomas pediu que, ao morrer, milhares de dólares fossem lançados do céu como um último ato seu de caridade à comunidade local.

Diagnosticado com Alzheimer, Thomas, que morreu no dia 15 de junho, recebeu um adeus marcante organizado por seus filhos no dia 27, quando um helicóptero sobrevoou Detroit, espalhando cerca de US$ 5.000 (cerca de R$ 27,8 mil) em notas e pétalas de rosas sobre os presentes.

‌



Imagens do momento mostram moradores e convidados gritando de alegria e correndo para pegar as notas que caíam suavemente pelo asfalto, em meio às pétalas vermelhas. O trânsito em uma das principais vias da região parou por alguns minutos enquanto todos tentavam agarrar parte da inesperada chuva de dinheiro.

‌



Apesar do potencial para tumulto, a cena foi de tranquilidade e alegria. Segundo relatos de testemunhas, não houve brigas nem confusões. “Todo mundo pegou um pouco”, disse Lisa Knife, funcionária de uma oficina nas proximidades. Ela preferiu apenas observar a união do bairro, classificando o gesto como “realmente bonito”.

A homenagem foi descrita por familiares como um último ato de amor. “Ontem foi apenas uma despedida para uma lenda da cidade”, resumiu a sobrinha de Thomas, Crystal Perry, ao jornal local. O filho Dante acrescentou parte do próprio dinheiro à quantia lançada, dizendo que aquela era “a mínima homenagem” que podiam prestar a um homem tão querido.

‌



“Entre os nossos, ele era uma lenda, sempre abençoou todo mundo e, agora, deixou sua última bênção”, declarou o filho. “Muitas bênçãos a todos e vida longa ao Plant. Vida longa ao Plant, é isso.”

A polícia de Detroit foi informada previamente sobre a chuva de pétalas, mas se surpreendeu com o lançamento das notas. O departamento fechou temporariamente o trânsito no local para garantir a segurança dos presentes. Não houve registro de incidentes e nenhum inquérito policial foi aberto, embora a Administração Federal de Aviação (FAA) tenha iniciado uma investigação.

