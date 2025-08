Homem de 76 anos é detido após distribuir doces com sedativos para crianças em acampamento Acusado responde a três acusações de maus-tratos intencionais contra crianças; defesa não se manifestou Internacional|Do R7 02/08/2025 - 11h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 11h57 ) twitter

Jon Ruben compareceu ao Tribunal de Magistrados de Leicester neste sábado (2) Reprodução/Facebook

Um homem de 76 anos foi detido acusado de distribuir doces supostamente misturados com sedativos para crianças em um acampamento de verão em Leicestershire, no Reino Unido. O caso ocorreu no Stathern Lodge, em Stathern, e levou oito meninos, com idades entre oito e 11 anos, além de um adulto, ao hospital na última segunda-feira (28). Todos já receberam alta.

O acusado, identificado como Jon Ruben, morador de Ruddington, Nottinghamshire, foi preso após investigação da Polícia de Leicestershire. Ele responde a três acusações de maus-tratos intencionais contra crianças, relacionadas a três meninos entre 25 e 29 de julho.

Durante audiência no Tribunal de Magistrados de Leicester neste sábado (2), Ruben não declarou se aceita as alegações. Ele é acusado de agredir, maltratar, negligenciar, abandonar ou expor as vítimas a sofrimento desnecessário ou danos à saúde.

O caso segue para julgamento no Tribunal da Coroa de Leicester em 29 de agosto. O órgão de fiscalização Independent Office for Police Conduct (IOPC) informou que investiga a conduta da polícia no atendimento à ocorrência.

De acordo com a Polícia de Leicestershire, o primeiro chamado foi registrado no domingo (1), quando surgiram relatos de que crianças no acampamento estavam passando mal. Elas foram levadas ao hospital por precaução e liberadas após atendimento.

