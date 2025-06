Babá é flagrada dando calmante para bebê de 11 meses e confessa: 'Remedinho para ele dormir'

Uma babá foi detida em flagrante por suspeita de dopar uma criança de 11 meses com medicamentos psiquiátricos destinados a adultos, na quinta-feira (19), em Belém, no estado do Pará. Os pais alegam que a mulher colocou um comprimido na boca do bebê enquanto preparava a mamadeira.



Ao ser questionada pelos responsáveis, a mulher negou qualquer atitude contra o menor. No entanto, após ser confrontada com imagens da babá eletrônica e interrogada pela polícia, admitiu que deu um “remedinho para a criança dormir”. Ela foi liberada na delegacia após assinar um termo circunstanciado. O bebê passou por exame toxicológico, cujo laudo ficará pronto em 15 dias.