Homem é acusado de agredir comissária de bordo por ter sido impedido de usar o banheiro Caso ocorre em meio ao aumento global de incidentes com passageiros indisciplinados Internacional|Do R7 29/07/2025 - 17h11 (Atualizado em 29/07/2025 - 17h11 )

RESUMO DA NOTÍCIA Homem de 59 anos é acusado de agredir comissária de bordo em voo na Austrália.

Incidente ocorreu durante preparação para decolagem no Aeroporto de Perth em julho.

Passageiro se recusou a permanecer sentado e empurrou a comissária, provocando intervenção policial.

Ele enfrentará acusações de agressão, com pena máxima de 14 anos de prisão, em meio a aumento de comportamentos indisciplinados em voos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Homem foi retirado da aeronave por agentes federais Divulgação/Polícia Federal da Austrália

Um homem de 59 anos foi acusado de agredir uma comissária de bordo após se recusar a seguir orientações da tripulação durante a preparação para a decolagem de um voo no Aeroporto de Perth, na Austrália. O episódio ocorreu em 14 de julho e levou à retirada do passageiro do avião por agentes da Polícia Federal Australiana.

Segundo as autoridades, o passageiro se recusou a permanecer sentado quando solicitado, insistindo em ir ao banheiro momentos antes da decolagem. Ele teria empurrado a comissária, o que levou o comandante do voo a solicitar apoio da polícia.

O homem foi retirado da aeronave por agentes federais e, segundo a polícia, não cooperou com a abordagem. Ele foi formalmente acusado de agressão a um membro da tripulação, crime previsto na seção 318A do Código Penal da Austrália Ocidental. A pena máxima para esse tipo de infração é de 14 anos de prisão.

De acordo com o inspetor Peter Brindal, da Polícia Federal Australiana, o comportamento foi considerado inaceitável. Ele afirmou que a corporação adota uma política de tolerância zero em relação a agressões contra funcionários de companhias aéreas e que qualquer passageiro que adote conduta semelhante poderá ser processado.

O homem, que não teve a identidade revelada, deve comparecer nesta terça-feira (29) ao Tribunal de Magistrados de Perth.

O caso ocorre em meio ao aumento global de incidentes com passageiros indisciplinados. Nos Estados Unidos, a Administração Federal de Aviação registrou 934 casos desse tipo apenas em 2025. A agência alerta que condutas agressivas podem resultar em processos criminais e multas que chegam a US$ 37 mil por violação.

