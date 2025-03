Homem ‘enfia bebê na cueca’ e pula de apartamento em chamas no primeiro andar

Homem ‘enfia bebê na cueca’ e pula de apartamento em chamas no primeiro andar As duas vítimas do incêndio sobreviveram ao salto e passam bem, segundo um vizinho no prédio no Reino Unido Internacional|Do R7 16/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/03/2025 - 02h00 ) twitter

Chamas afetaram o primeiro andar do edifício e causaram o desabamento parcial do telhado Reprodução/X - @johnscheerhout

Um incêndio atingiu um prédio em Lochawe Close, Heywood, Manchester, no Reino Unido na tarde de quinta-feira (13). Um homem saltou do primeiro andar, carregando um bebê de cinco meses preso em sua cueca boxer. O incidente, que ocorreu pouco antes do anoitecer, mobilizou rapidamente equipes de emergência para o local.

As chamas afetaram o primeiro andar do edifício e causaram o desabamento parcial do telhado. Três pessoas foram hospitalizadas por inalação de fumaça. “Eu estava nas lojas e vi a fumaça. Corri até o prédio e comecei a bater nas janelas para acordar os moradores”, contou Liam Hughes, 35 anos, ao jornal inglês Daily Mail.

O Serviço de Incêndio e Resgate da Grande Manchester (GMFRS) informou que várias unidades foram enviadas para a cena. “Vários carros de bombeiros e equipamentos especializados foram mobilizados, e as propriedades vizinhas foram evacuadas”, disse um porta-voz.

John Scheerhout, que estava no local, relatou que outro morador, Anthony Wright, de 34 anos, também saltou do primeiro andar do prédio. O vizinho do homem que resgatou o bebê confirmou que ambos estavam bem após o salto.

A polícia isolou a área com um cordão de segurança nas ruas próximas, enquanto as autoridades investigam as causas do incêndio.