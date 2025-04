Homem escapa de areia movediça e ainda ganha uma namorada em praia de Michigan Americano ficou preso até a cintura, se salvou e acabou começando um relacionamento ali mesmo Internacional|Do R7 22/04/2025 - 15h16 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h16 ) twitter

Mitchell O'Brien e Brianne Sika são colegas de trabalho e, agora, namorados Reprodução/Facebook/Breanne Sika

O americano Mitchell O’Brien, morador de Traverse City, no Michigan (EUA), viveu uma experiência inusitada ao ficar preso até a cintura em uma espécie de areia movediça na praia de Reynolds Street, no Lago Michigan. O incidente, que poderia ter terminado mal, acabou marcando também o início oficial de seu relacionamento com sua colega de trabalho Breanne Sika.

O’Brien e Sika estavam procurando pedras na areia quando ele deu um passo em falso a cerca de um metro e meio da linha d’água. Aparentemente, o solo parecia estável, mas de repente cedeu. “Parecia só areia molhada, mas quando percebi, já estava afundando”, contou ele ao site Mlive.

Segundo O’Brien, essa não foi a primeira vez que ele enfrentou uma situação semelhante nos Grandes Lagos. No entanto, desta vez, sua perna esquerda ficou presa de forma mais severa. “Parecia que algo segurava minha perna embaixo da terra. Foi uma sensação muito estranha”, relatou.

‌



Os dois, que são colegas no centro de recuperação 217 Recovery Center e estavam apenas começando a questionar se havia algo mais entre eles, decidiram ligar para o serviço de emergência. Curiosamente, foi durante essas ligações simultâneas que definiram seu relacionamento. “Acho que minha namorada está ligando também”, disse O’Brien, enquanto Sika, a alguns metros de distância, afirmou: “Meu namorado está preso na areia”.

‌



O episódio acabou servindo como o momento em que ambos, mesmo sem perceber, assumiram pela primeira vez que eram um casal. O’Brien brincou que aquele foi literalmente o instante em que a relação foi oficializada – diante de dois operadores diferentes do serviço de emergência.

‌



Os bombeiros chegaram ao local rapidamente e conseguiram retirá-lo com segurança. Apesar do susto, O’Brien não sofreu nenhum ferimento. O chefe do Corpo de Bombeiros de Leland Township, Dan Besson, informou que placas de aviso estão sendo instaladas para alertar os banhistas sobre o risco da lama. Ele destacou que este foi o primeiro incidente do tipo registrado na localidade, mas que a prevenção é fundamental para evitar novos sustos.

Apesar do perigo, o caso terminou de forma positiva. O’Brien saiu ileso – e ainda ganhou uma namorada.

