Britânico é linchado e queimado vivo por multidão no Equador Estrangeiro foi preso por suspeita de matar uma pessoa, mas moradores armados invadiram a delegacia e o capturaram Internacional|Do R7 22/04/2025 - 14h53 (Atualizado em 22/04/2025 - 14h53 )

O britânico morreu em decorrência das queimaduras, após ser linchado e ateado fogo por cerca de 200 moradores Reprodução/X/@Jamespgoddard90

Um cidadão britânico foi espancado e queimado vivo após ser arrastado para fora de uma delegacia no Equador, no último domingo (20). Na pequena vila de Playas del Cuyabeno, o suspeito foi detido por um suposto envolvimento em um caso de homicídio a tiros na região.

Cerca de 200 moradores invadiram a delegacia, retiraram o homem à força e deram início ao linchamento.

Segundo relatos da imprensa local, o cidadão britânico havia sido preso por suposto envolvimento em um crime na região. O estrangeiro, que não teve a identidade revelada, foi interceptado por um grupo de moradores.

Momentos depois, o estrangeiro foi levado para dentro da delegacia pelos policiais, por volta das seis horas da manhã, enquanto os agentes aguardavam a chegada de reforços.

‌



No entanto, seis horas depois, o grupo de moradores retornou à delegacia e invadiu o local em busca do britânico.

Segundo a emissora equatoriana Ecuavisa, os moradores colocaram fogo na rua e capturaram o homem, iniciando o linchamento. Por fim, atearam fogo no britânico, que morreu em decorrência das queimaduras.

‌



A vila, localizada no nordeste do Equador, em uma região remota da Floresta Amazônica, só pode ser acessada por meio de transporte fluvial. O difícil acesso impediu o socorro imediato ao cidadão britânico.

O jornal local também classificou o caso como um “chocante ato de justiça comunitária”, após o estrangeiro ser linchado e queimado até a morte.

