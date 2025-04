Cães chamam a atenção em estrada ao viajar tranquilamente em moto

Uma imagem chamou a atenção com dois cachorros em uma scooter em uma estrada de Udon Thani, na Tailândia. No vídeo, é possível acompanhar ambos os cães, da raça husky siberiano , tranquilamente, um no assento do garupa e o outro entre as pernas do piloto. É também possível observar como o tutor pilota com todo o cuidado para garantir o conforto dos “passageiros vip”, que viraram atração na rodovia . Apesar de ser uma cena curiosa, a apresentadora Kelly Godoy lembra que essa não é a forma ideal de transportar animais de estimação.