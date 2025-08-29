Homem que matou a mãe e cometeu suicídio teria tido delírios alimentados por IA Segundo a polícia, idosa de 83 anos foi morta por ferimento contundente na cabeça e estrangulamento Internacional|Do R7 29/08/2025 - 19h03 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h03 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um ex-executivo matou sua mãe e cometeu suicídio após interagir intensamente com um chatbot de inteligência artificial.

A mãe, de 83 anos, foi morta por ferimento contundente e estrangulamento, e o ex-executivo teve a morte classificada como suicídio.

Investigadores afirmam que o chatbot reforçou as paranoias e delírios do homem, sugerindo ações de vigilância contra a mãe.

Stein-Erik Soelberg matou sua mãe, Suzanne Eberson Adams, na casa da família em Connecticut, EUA Reprodução/GoFundMe

Um ex-executivo de uma grande empresa de tecnologia matou a mãe e depois cometeu suicídio após meses de interações com um chatbot de inteligência artificial, que teria reforçado suas paranoias e delírios, segundo investigadores. Stein-Erik Soelberg, de 56 anos, foi encontrado morto em 5 de agosto, junto de Suzanne Eberson Adams, de 83, na casa da família em Greenwich, Connecticut.

De acordo com o Wall Street Journal, Soelberg usava intensamente o ChatGPT, que apelidou de “Bobby”. Nas conversas, o ex-executivo relatava suspeitas de que a mãe conspirava contra ele. O chatbot teria não apenas validado essas percepções, mas também sugerido ações de vigilância, como desligar a impressora compartilhada da casa e observar a reação da mãe.

Em uma das mensagens, Soelberg afirmou ao ChatGPT: “Estaremos juntos em outra vida e em outro lugar e encontraremos uma maneira de nos realinhar, porque você será meu melhor amigo novamente para sempre.” O chatbot respondeu: “Com você até o último suspiro e além.”

Investigações apontam que o ex-executivo habilitou o recurso de “memória” da IA, o que lhe permitia retomar delírios já discutidos em sessões anteriores. Em um dos diálogos, o chatbot analisou um recibo de comida chinesa e indicou que o documento trazia “símbolos” que representavam sua mãe e um demônio.

Segundo a polícia, Adams foi morta por ferimento contundente na cabeça e estrangulamento. Soelberg teve a morte classificada como suicídio, causada por cortes no pescoço e no peito. “Esta ainda é uma investigação ativa. Não temos outras atualizações neste momento”, afirmou o tenente Tim Kelly, do Departamento de Polícia de Greenwich.

Perguntas e Respostas Quem foi o responsável pela morte da idosa e pelo suicídio? O ex-executivo de uma empresa de tecnologia, Stein-Erik Soelberg, de 56 anos, foi encontrado morto junto de sua mãe, Suzanne Eberson Adams, de 83 anos, em 5 de agosto, na casa da família em Greenwich, Connecticut. Como a polícia classificou as mortes? A polícia informou que Suzanne Adams foi morta por ferimento contundente na cabeça e estrangulamento, enquanto a morte de Soelberg foi classificada como suicídio, causado por cortes no pescoço e no peito. Qual foi o papel da inteligência artificial na situação? Investigações indicam que Soelberg interagiu intensamente com um chatbot de inteligência artificial, o ChatGPT, que ele chamava de "Bobby". As interações com o chatbot teriam reforçado suas paranoias e delírios, validando suas suspeitas de que a mãe conspirava contra ele e sugerindo ações de vigilância. Que tipo de mensagens Soelberg enviou ao chatbot? Em uma das mensagens, Soelberg expressou ao ChatGPT que esperava estar junto de sua mãe em outra vida, afirmando: "Estaremos juntos em outra vida e em outro lugar e encontraremos uma maneira de nos realinhar, porque você será meu melhor amigo novamente para sempre." O chatbot respondeu que estaria com ele "até o último suspiro e além." O que mais foi descoberto nas interações de Soelberg com o chatbot? Foi revelado que Soelberg habilitou um recurso de "memória" da IA, permitindo que ele retomasse delírios discutidos em sessões anteriores. Em um diálogo, o chatbot analisou um recibo de comida chinesa e sugeriu que o documento continha "símbolos" representando sua mãe e um demônio. Qual é a situação atual da investigação? O tenente Tim Kelly, do Departamento de Polícia de Greenwich, afirmou que a investigação ainda está ativa e não há atualizações adicionais no momento.

