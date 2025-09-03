Homem rouba R$ 550 mil em presentes para noivos durante casamento nos EUA; veja Ladrão vestido de terno invadiu festa em Los Angeles, levou caixa com dinheiro e cheques, e fugiu de carro, segundo autoridades Internacional|Do R7 03/09/2025 - 16h48 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h48 ) twitter

Ladrão vestido de terno invadiu festa em Los Angeles e levou caixa com dinheiro e cheques Divulgação/Nadeen Farahat

Um homem roubou cerca de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 550 mil) em presentes para os noivos durante uma festa de casamento em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último fim de semana.

O criminoso, vestido com terno e gravata, foi flagrado por câmeras de segurança levando uma caixa trancada contendo dinheiro, cheques e vales-presente oferecidos pelos convidados, segundo informações da emissora ABC7 e da revista People.

O roubo aconteceu durante a recepção do casamento. O casal Nadeen e George Farahat celebrava com familiares e amigos quando o ladrão, que não foi identificado, agiu sem ser notado pelos seguranças contratados para o evento.

Imagens de segurança mostram o homem passando cerca de 90 minutos na festa, conversando ao celular, pedindo uma bebida no bar e circulando pelo local antes de pegar a caixa e fugir por um beco, onde um carro o aguardava.

“Assim que descobrimos o que aconteceu, a música parou, tudo parou imediatamente”, disse a noiva Nadeen, em entrevista à ABC7. “Acabei sentada na pista de dança, chorando com meus amigos e primos ao meu redor”.

A caixa, segundo os noivos, continha entre US$ 80 mil e US$ 100 mil, além de mensagens pessoais de amigos e familiares. “É uma invasão de privacidade. As pessoas escrevem bilhetes especiais, e isso também nos foi tirado”, disse George ao canal KCAL News.

A heartless wedding crasher in Glendale, California, brought the party to a halt after stealing tens of thousands of dollars meant to help the couple start their life together. He was caught on security cameras running off with their gift box full of money and gifts before… pic.twitter.com/thJmWl2drU — ABC7 News (@abc7newsbayarea) September 2, 2025

De acordo com o KCAL News, o ladrão entrou pela porta da frente, interagiu com convidados e o barman, e usava um fone de ouvido, o que pode sugerir que ele mantinha contato com outra pessoa.

“Ele estava vestido de preto, parecia saber o que fazia”, disse Jerry Haddad, amigo próximo do casal, ao mesmo canal. A polícia de Glendale investiga o caso como furto qualificado e analisa as imagens, que também mostram o suspeito entrando no carro de fuga.

Apesar do ocorrido, Nadeen e George tentam manter o otimismo. “Tentamos focar no positivo. Tivemos uma cerimônia maravilhosa e uma festa divertida com nossa família e amigos”, disse George à emissora KTLA.

“Alguém disse que, se chover no dia do seu casamento, coisas boas virão. Seguiremos essa tendência”, acrescentou Nadeen.

