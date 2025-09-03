Homem rouba R$ 550 mil em presentes para noivos durante casamento nos EUA; veja
Ladrão vestido de terno invadiu festa em Los Angeles, levou caixa com dinheiro e cheques, e fugiu de carro, segundo autoridades
Um homem roubou cerca de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 550 mil) em presentes para os noivos durante uma festa de casamento em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último fim de semana.
O criminoso, vestido com terno e gravata, foi flagrado por câmeras de segurança levando uma caixa trancada contendo dinheiro, cheques e vales-presente oferecidos pelos convidados, segundo informações da emissora ABC7 e da revista People.
O roubo aconteceu durante a recepção do casamento. O casal Nadeen e George Farahat celebrava com familiares e amigos quando o ladrão, que não foi identificado, agiu sem ser notado pelos seguranças contratados para o evento.
Imagens de segurança mostram o homem passando cerca de 90 minutos na festa, conversando ao celular, pedindo uma bebida no bar e circulando pelo local antes de pegar a caixa e fugir por um beco, onde um carro o aguardava.
“Assim que descobrimos o que aconteceu, a música parou, tudo parou imediatamente”, disse a noiva Nadeen, em entrevista à ABC7. “Acabei sentada na pista de dança, chorando com meus amigos e primos ao meu redor”.
A caixa, segundo os noivos, continha entre US$ 80 mil e US$ 100 mil, além de mensagens pessoais de amigos e familiares. “É uma invasão de privacidade. As pessoas escrevem bilhetes especiais, e isso também nos foi tirado”, disse George ao canal KCAL News.
De acordo com o KCAL News, o ladrão entrou pela porta da frente, interagiu com convidados e o barman, e usava um fone de ouvido, o que pode sugerir que ele mantinha contato com outra pessoa.
“Ele estava vestido de preto, parecia saber o que fazia”, disse Jerry Haddad, amigo próximo do casal, ao mesmo canal. A polícia de Glendale investiga o caso como furto qualificado e analisa as imagens, que também mostram o suspeito entrando no carro de fuga.
Apesar do ocorrido, Nadeen e George tentam manter o otimismo. “Tentamos focar no positivo. Tivemos uma cerimônia maravilhosa e uma festa divertida com nossa família e amigos”, disse George à emissora KTLA.
“Alguém disse que, se chover no dia do seu casamento, coisas boas virão. Seguiremos essa tendência”, acrescentou Nadeen.
