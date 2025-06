Homem solta guaxinim em bar lotado para se vingar e causa caos generalizado Jonathan Mason, conhecido por confusões envolvendo animais em Murray, nos EUA, foi preso Internacional|Do R7 11/06/2025 - 09h44 (Atualizado em 11/06/2025 - 09h44 ) twitter

Mason acabou preso e vai responder na justiça por quatro crimes Calloway County Jail

Jonathan Mason, de 40 anos, apelidado de “Cowboy Cody” pela comunidade local, foi preso após soltar um guaxinim assustado dentro do bar The Big Apple Grill and Bar, em Murray, Kentucky (EUA).

O episódio, que aconteceu na noite de sexta-feira (6) foi um ato de vingança pelo fato de Mason ter sido impedido de entrar no estabelecimento.

Funcionários do bar relataram que Mason já estava bebendo quando foi abordado pela funcionária Mary Hafner, que tentou convencê-lo a sair pacificamente. Segundo Hafner, ele respondeu dizendo que a estratégia dela era distraí-lo com seu “rosto bonito”. Apesar disso, Mason saiu inicialmente sem resistência.

‌



Minutos depois, ele retornou carregando o guaxinim, que teria sido capturado mais cedo em sua fazenda próxima e mantido com ele durante o dia. O animal entrou no bar causando confusão entre os clientes.

‌



Em um momento de tensão, um funcionário tentou agarrar o guaxinim pela cauda, o que resultou em uma mordida no dedo do trabalhador, que precisou receber vacina antirrábica. Hafner, que já estava mais acostumada com o ambiente rural, conseguiu capturar o animal enrolando-o em uma toalha e retirando-o do local.

‌



Este não foi o primeiro incidente envolvendo Mason e animais. Em dezembro de 2024, ele foi detido por liderar uma perseguição policial montado em um burro, após ter sido proibido de entrar em um bar. Na ocasião, testemunhas relataram que Mason teria usado um chicote para agredir o animal várias vezes.

Após o ocorrido, Mason foi acusado de desordem em segundo grau, intoxicação alcoólica em lugar público, invasão de propriedade, resistência à prisão e crueldade contra animais em segundo grau. O burro foi retirado para cuidados em um local apropriado.

Dois dias depois, Mason foi preso novamente tentando fugir da polícia, ainda montado no burro e sob efeito de álcool, recebendo novas acusações relacionadas à evasão e maus-tratos ao animal.

No incidente mais recente, após soltar o guaxinim no bar, Mason recusou-se a abaixar os vidros do carro ou sair do veículo durante a abordagem policial. Os oficiais tiveram que retirá-lo à força para efetuarem a prisão.

Ele foi encaminhado à cadeia do Condado de Calloway, onde responde por agressão em segundo grau, invasão de propriedade em terceiro grau, resistência à prisão e por não manter o seguro obrigatório do veículo. A polícia segue investigando os casos e reforça a fiscalização para evitar novas ocorrências.

