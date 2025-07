Homem vai receber R$ 125 milhões após perder os dedos do pé em acidente no metrô Vítima foi atingida por um trem e teve, além dos dedos decepados, fraturas na bacia, lesões na coluna e traumatismo craniano Internacional|Do R7 01/07/2025 - 17h13 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h13 ) twitter

Plataforma do trem nº 6, em direção ao sul de Parkchester, que Hossain disse que causou sua queda Divulgação/Perdita Barchuk

Um entregador de bicicleta que perdeu todos os cinco dedos do pé esquerdo após cair nos trilhos do metrô de Nova York vai receber uma indenização de US$ 22,75 milhões, cerca de R$ 125 milhões. O veredito foi emitido por um júri na segunda-feira (30), quase oito anos depois do acidente.

O caso envolve Maruf Hossain, que tinha 24 anos em junho de 2017, quando caiu de uma plataforma em más condições na estação Parkchester, no Bronx. Ele foi atingido por um trem e teve, além dos dedos decepados, fraturas na bacia, lesões na coluna e traumatismo craniano. O impacto também deslocou seu quadril. Hossain, nascido em Bangladesh, relatou que ainda precisará de cuidados médicos contínuos e apoio em casa para o resto da vida.

O processo foi movido seis meses após o acidente. A acusação alegou negligência da Autoridade Metropolitana de Transportes (MTA), responsável pela manutenção da estação. A defesa da agência afirmou que não havia defeito na plataforma e sustentou que Hossain havia tentado cometer suicídio, tese rejeitada pelo júri.

Segundo o advogado de Hossain, Nick Liakas, a MTA chegou a oferecer um acordo de US$ 100 mil. A decisão do júri acabou superando até o valor inicial pedido no processo, que era de US$ 20 milhões.

O júri entendeu que a MTA foi negligente e aceitou a tese de que o acidente ocorreu por falha estrutural na parte amarela da plataforma, área onde Hossain teria tropeçado. O advogado afirmou que a testemunha que disse ter visto o jovem pular teria sido influenciada pela própria MTA.

A MTA informou que ainda está avaliando o veredito e não descarta recorrer da decisão. O valor da indenização pode ser modificado em moções pós-julgamento.

Casos como o de Hossain não são isolados. Em 2023, outro júri concedeu US$ 90 milhões a um homem atropelado por um trem, valor que depois foi reduzido para menos da metade. Em 2019, um jovem paralisado pela queda de um dormente ferroviário (peça que compõe a estrutura de uma estação) recebeu uma indenização de US$ 110 milhões.

Hossain afirmou, em declaração ao jornal New York Post, que o veredito representa uma segunda chance de vida.

