Idosa de 80 anos cai do sexto andar sobre carro e sobrevive sem ferimentos graves Incidente ocorrido em Ecaterimburgo, na Rússia, foi registrado em vídeo por câmeras de segurança Internacional|Do R7 24/04/2025 - 16h00 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h00 )

Vídeo mostra momento em que idosa cai sobre um carro Reprodução de video/X/75secondes

Uma mulher de 80 anos surpreendeu ao sobreviver a uma queda do sexto andar de um edifício, após despencar diretamente sobre um carro estacionado. O incidente ocorreu em Ecaterimburgo, na Rússia e foi registrado em um vídeo que rapidamente viralizou nas redes sociais devido à natureza chocante do acidente e ao desfecho inesperado.

A idosa caiu de uma janela do prédio e atingiu em cheio o teto de um veículo, que amorteceu consideravelmente o impacto. Apesar da altura e da gravidade aparente da situação, ela conseguiu sair do local praticamente ilesa, caminhando sozinha logo após o ocorrido.

Testemunhas relataram que, após o impacto, a mulher parecia confusa, mas estava consciente e não apresentava ferimentos aparentes. Equipes de emergência foram chamadas imediatamente e prestaram atendimento no local antes de encaminhá-la para observação em um hospital.

A queda foi amortecida pelo teto do carro, que afundou com o peso do corpo, evitando um contato direto com o solo. Especialistas apontam que, sem esse obstáculo intermediário, as chances de sobrevivência teriam sido mínimas.

Une femme de 80 ans est tombée d'un balcon du sixième étage sur le toit d'une voiture alors qu'elle était entrain de faire le ménage. Non seulement elle a survécu, mais elle est partie comme si de rien n'était. Cet incident s'est produit à Ekaterinbourg, en Russie. pic.twitter.com/q4EYuf8eTX — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) April 18, 2025

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que levou a idosa a cair da janela. As autoridades locais estão investigando o caso para entender se foi um acidente doméstico, uma falha estrutural ou outro fator envolvido.

A família da mulher também não comentou publicamente sobre o caso, mas fontes próximas informaram que ela está em recuperação e passa bem, sob cuidados médicos e monitoramento.

