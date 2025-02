Influencer consome 900 ovos em um mês, e o resultado impressiona Ao longo do desafio, Joseph Everett percebeu mudanças no humor, energia e libido Internacional|Do R7 12/02/2025 - 13h49 (Atualizado em 12/02/2025 - 13h49 ) twitter

Apesar do sucesso no ganho muscular, Everett enfrentou dificuldades digestivas Reprodução/Youtube/What I've Learned

O entusiasta fitness Joseph Everett realizou um experimento para testar os efeitos de uma dieta extrema baseada no consumo de 30 ovos por dia. Disposto a provar que a dieta poderia ser tão eficaz para o ganho muscular quanto o uso de esteroides leves, o rapaz decidiu consumir 900 ovos ao longo de um mês.

O influenciador também registrou a evolução em seu canal no Youtube, registrando mais de 700 mil visualizações em apenas uma semana.

Durante o experimento, Everett manteve uma rotina alimentar rigorosa, incluindo omeletes de clara de ovo, vitaminas, ovos crus com arroz, além de carne bovina, frutas, iogurte e barras de proteína. O consumo calórico diário variava entre 3.300 e 3.700 calorias, bem acima das 2.500 recomendadas para homens adultos.

Ele também adotou um regime de treinamento com foco em levantamento de peso e acompanhou sua evolução física e de saúde por meio de exames de sangue. Os resultados indicaram um ganho de 6 kg de massa muscular e um aumento de 20 kg nos pesos levantados em exercícios como levantamento terra, agachamento e supino.

Surpreendentemente, seus exames de sangue não mostraram aumento nos níveis de colesterol “ruim”, enquanto o colesterol “bom” apresentou crescimento. Os triglicerídeos, uma gordura associada a riscos cardiovasculares, tiveram redução significativa.

Ao longo do desafio, Everett percebeu mudanças no humor, energia e libido, sugerindo um possível aumento na testosterona. No entanto, os exames laboratoriais não detectaram alterações significativas nos níveis desse hormônio.

Apesar do sucesso no ganho muscular, ele enfrentou dificuldades digestivas ao consumir ovos crus, o que o levou a adaptar a dieta para incluir mais ovos cozidos.

“Fiquei preso no banheiro por mais de uma hora, estava realmente constipado e meu estômago continuava com cólicas dolorosas”, disse Everett.

Embora estudos apontem que o consumo moderado de ovos não represente risco à saúde, especialistas recomendam equilíbrio na alimentação e variação nas fontes de proteína para evitar efeitos colaterais a longo prazo.

Everett afirmou que repetiria o experimento caso precisasse aumentar sua massa muscular novamente.