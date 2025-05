Investigação de morte misteriosa aponta que vítima cortou a própria cabeça com motosserra Peritos trouxeram evidências que reforçam a hipótese de morte acidental de um lenhador de 24 anos, na Itália Internacional|Do R7 07/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h00 ) twitter

Aaron Engl foi encontrado semidecapitado no meio da mata Reprodução/Facebook

Um jovem de 24 anos foi encontrado semidecapitado em uma região montanhosa de Bolzano, na Itália, na manhã de 18 de agosto de 2024. O mistério em torno de sua morte se arrastou por meses. Agora, as investigações concluíram que a vítima teria sido morta sozinha ao segurar sua motosserra ligada.

Na noite anterior à sua morte, o lenhador Aaron Engl participou de uma festa rave com alguns amigos e teria tomado várias substâncias narcóticas, incluindo alucinógenas. Em um determinado momento, começou a passar mal e decidiu ir embora da balada.

Os amigos o conduziram até a porta de casa e, depois, só o reencontrariam morto.

O que aconteceu?

Após ser deixado em casa, Engl pegou o carro e se dirigiu à mata. No porta-malas, ele levava algumas motosserras, que havia usado no trabalho naquele dia.

Ao analisar os celulares registrados pelos amigos e parentes de Engl, a investigação não encontrou qualquer movimentação que estivesse associada ao local onde o corpo do jovem foi encontrado. Assim, foi descartada a hipótese de envolvimento de algum conhecido na morte do jovem, o que estava de acordo com os depoimentos prestados.

A análise dos vestígios de sangue encontrados no carro, na motosserra, nas roupas, no corpo e no seu entorno indicava apenas a presença do DNA da vítima, o que levou a investigação a concluir que Engl estaria sozinho no momento de sua morte.

Com todos esses elementos, a hipótese de homicídio foi excluída em favor de um suposto acidente. Mas como ele teria acontecido?

O acidente

A autópsia no corpo de Engl confirmou a presença de substâncias entorpecentes, mas não em quantidades suficientes que pudessem matar.

A causa da morte foi atribuída a “choque neurogênico secundário à decapitação incompleta”, que resultou em morte quase imediata. Segundo a perícia, não há dúvidas de que o ferimento foi causado pela motosserra.

A hipótese mais provável, segundo os peritos, é que Engl tenha apoiado a lâmina da motosserra ligada sobre o ombro esquerdo.

“Com referência à dinâmica da morte, o perito, levando em consideração as demais escoriações encontradas no corpo na altura do ombro esquerdo, do lado esquerdo e do hemitórax direito e as manchas de sangue nas roupas, concluiu ser altamente provável que o jovem de 24 anos tivesse apoiado a lâmina da motosserra ligada sobre o ombro esquerdo e que, nesse contexto, o acelerador e o respectivo bloco de controle, ambos localizados no cabo, tivessem sido acionados, com a consequente atuação da corrente”, afirma nota do Ministério Público de Bolzano.

O legista também considerou plausível a hipótese de um acidente, levando em conta que as substâncias narcóticas que ele havia ingerido têm propriedades alucinógenas, com efeitos que duram vários minutos.

“De fato, a presença dessas substâncias no sangue do sujeito, mesmo que em níveis abaixo dos tóxicos, ainda nos permite crer que os ingredientes ativos ainda circulavam na corrente sanguínea e, portanto, potencialmente ainda eram capazes de atuar nos respectivos receptores do corpo, determinando a persistência dos efeitos de alteração da percepção e do humor, bem como de quaisquer estados/fenômenos alucinatórios”, acrescenta a nota..

“Acredita-se, portanto, que a morte de Aaron Engl não pode ser atribuída à ação violenta de terceiros, mas sim a um ato autônomo do mesmo presumivelmente relacionado ao grave estado de alteração decorrente da ingestão de substâncias alucinógenas”, conclui.

