Israel aciona sirene após foguete de terroristas do Hamas e alerta: ‘Guerra em várias frentes’

Disparo de foguete a partir de Gaza ligou alerta no sul de Israel Reprodução/Record

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) ligaram o sistema de sirenes no sul do país depois que os terroristas do Hamas dispararam um foguete contra o território israelense neste domingo (15).

“O [grupo terrorista] Hamas acaba de acionar sirenes no sul de Israel após um projétil ser lançado do sul de Gaza. Lembrete: ainda estamos em uma guerra em várias frentes”, diz o comunicado na rede social X.

🚨Hamas just triggered sirens in southern Israel after a projectile was launched from southern Gaza. Reminder: We are still in a multi-front war. — Israel Defense Forces (@IDF) June 15, 2025

Mais cedo, a Força Aérea de Israel informou que atingiu um avião de reabastecimento do Irã a 2.300 km de distância — a ofensiva com o maior trajeto até agora desde o início do conflito, na noite de quinta-feira.

Até agora, pelo menos 14 pessoas morreram em Israel em decorrência dos mísseis iranianos. Do outro lado, Teerã registrou 128 mortes e 900 feridos com os ataques dos caças e drones israelenses, segundo a rede americana Fox News.

