Israel bombardeia prisão no Teerã e símbolos do regime iraniano Alvos incluíram a notória prisão de Evin e a sede de segurança da Guarda Revolucionária paramilitar Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 23/06/2025 - 09h29 (Atualizado em 23/06/2025 - 09h46 )

Israel diz que atacou alvos em Teerã para revidar a ofensiva com mísseis e drones do Irã Reprodução/X @IAFsite – 23.06.2025

Israel atingiu novos alvos do governo iraniano em Teerã nesta segunda-feira (23), promovendo uma série de ataques para revidar a ofensiva com mísseis e drones disparados pelo Irã em direção ao território israelense.

O Ministério da Defesa de Israel detalhou que os alvos atingidos incluíram a notória prisão de Evin, na capital iraniana, e a sede de segurança da Guarda Revolucionária paramilitar.

“O ditador iraniano será punido com toda a força por atacar a frente de batalha israelense”, disse o ministério.

O local de enriquecimento subterrâneo de urânio em Fordow, uma das três instalações nucleares iranianas bombardeadas pelos EUA no fim de semana, também voltou a ser atingido nesta segunda, segundo a televisão estatal do Irã.

EUA no conflito

Neste fim de semana, os EUA entraram no conflito entre Israel e Irã, numa ofensiva coordenada e mantida em sigilo até sua execução. A ação americana ocorreu sob alegação de que o Irã estaria fabricando armas nucleares, o que o país nega.

Durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) neste domingo (22), o Irã afirmou que uma ofensiva contra os EUA, em resposta ao ataque a três instalações nucleares, vai ser “decidida” pelas forças militares do país.

Já os EUA, que atacaram o Irã no sábado (21), informaram que qualquer ataque iraniano , seja ele direto ou indireto, será “combatido com retaliações devastadoras”, nas palavras da embaixadora Dorothy Shea.

Na reunião, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou para o “ciclo de destruição” no Oriente Médio e fez um apelo para que a diplomacia prevaleça e que os civis sejam protegidos durante o conflito.

