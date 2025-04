Japonês compra carro de luxo após 10 anos de economia e o perde em minutos Automóvel pertencia a um produtor musical que assistiu seu sonho de consumo ser consumido pelas chamas Internacional|Do R7 21/04/2025 - 15h25 (Atualizado em 21/04/2025 - 15h25 ) twitter

Ferrari ficou totalmente destruída após incêndio Reprodução/X/niatan_2525

Um jovem produtor musical japonês chamado Honkon viveu um pesadelo ao ver seu maior sonho se transformar em cinzas em menos de uma hora. Depois de economizar durante dez anos, ele finalmente comprou uma Ferrari 458 Spider, seu carro dos sonhos, mas o veículo pegou fogo no mesmo dia em que foi dirigido pela primeira vez.

Segundo relatos da imprensa japonesa, Honkon estava dirigindo seu novo carro quando percebeu uma fumaça. Inicialmente, ele pensou que vinha de outro veículo, mas logo percebeu que o problema estava no seu próprio carro. Rapidamente, ele encostou a Ferrari no acostamento e acionou os bombeiros.

O incêndio se alastrou rapidamente, e Honkon passou cerca de 20 minutos assistindo, impotente, à Ferrari sendo consumida pelas chamas. O episódio atraiu a atenção da mídia local, que destacou o contraste entre a realização de um sonho e sua perda imediata.

A polícia metropolitana de Tóquio informou que não havia sinais de colisão no veículo, afastando a possibilidade de acidente de trânsito como causa do incêndio. Ainda assim, as investigações seguem em andamento para apurar o motivo exato do fogo.

As primeiras suspeitas apontam para uma falha no motor da Ferrari, embora a causa oficial ainda não tenha sido determinada. O caso gerou grande comoção e repercussão nas redes sociais japonesas, com muitos se solidarizando com o jovem.

“Eu acho que sou a única pessoa no Japão que passou por algo assim”, desabafou Honkon, ainda abalado com o ocorrido. A frase acabou viralizando e foi reproduzida em diversos veículos de comunicação.

O modelo Ferrari 458 Spider é conhecido por seu alto desempenho e design luxuoso, sendo objeto de desejo para muitos entusiastas de carros esportivos. O episódio reacendeu debates sobre segurança mecânica em veículos de luxo.

Apesar do prejuízo emocional e financeiro, Honkon saiu ileso do incidente. Agora, ele aguarda o resultado das investigações enquanto lida com a frustração de ver um sonho tão arduamente conquistado acabar de forma tão trágica e repentina.

