Jovem descobre pedaço de pauzinho enfiado no olho após três semanas de dores Objeto estranho teria entrado no corpo após um esbarrão em um amigo durante uma bebedeira Internacional|Do R7 24/01/2025 - 20h05 (Atualizado em 24/01/2025 - 20h05 )

Objeto estranho era um pedaço de hashi, pauzinho usado para pegar alimentos Divulgação/Universidade de Medicina e Farmácia de Can Tho

Um jovem de 24 anos passou três semanas com um pedaço de hashi, o pauzinho usado para pegar alimentos na culinária oriental, enfiado no olho. Ele não sabia o que tinha acontecido até ser internado no hospital com sintomas de dor e inchaço na região. O caso aconteceu no Vietnã e virou um artigo científico divulgado mundialmente.

Segundo a Science Direct , o rapaz havia bebido muito álcool quando sofreu um esbarrão de um amigo. A partir de então, ele passou a sentir dores no olho esquerdo, além de notar inchaço. Quando procurou um médico pela primeira vez, nada de estranho foi detectado, e o paciente, que não teve o nome divulgado, voltou para casa apenas com a indicação de alguns remédios.

Sem sentir melhoras, o paciente retornou ao hospital. Apesar das dores e inchaço, não foi encontrado nenhuma anomalia no movimento do olho nem perda de visão. Mas as reclamações de dores e uma secreção no canto do olho sugeriam que o caso poderia ser sério e necessitaria de intervenção cirúrgica imediata.

O médico Nguyen Trieu Viet, chefe do Departamento de Otorrinolaringologia do Hospital da Universidade de Medicina e Farmácia de Can Tho, disse que os médicos suspeitaram que poderia haver objetos estranhos na cavidade ocular e na asa do nariz.

‌



O paciente foi submetido a uma endoscopia e foi examinado por tomografia computadorizada. Os médicos descobriram que se tratava de um caso complicado de corpo estranho. O objeto tinha 9 centímetros de comprimento.

Os médicos, então, decidiram realizar a cirurgia, que durou duas horas. Ao remover o objeto estranho, eles descobriram que se tratava de um pedaço de hashi.

Pedaço de hashi retirado do olho do paciente tem 9 cm Divulgação/Universidade de Medicina e Farmácia de Can Tho

Segundo Nguyen Trieu Viet, o jovem não sofreu danos graves por causa do objeto estranho. No entanto, ele alerta para a gravidade da situação. Se um objeto estranho penetra um órgão importante como o olho e não for detectado e removido imediatamente, o paciente pode desenvolver infecção que afetará a visão e até atingir áreas do cérebro.