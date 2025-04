Bebê “nasce duas vezes” para salvar a mãe de câncer Feto foi retirado do útero e depois recolocado para, enfim, vir ao mundo Internacional|Do R7 22/04/2025 - 15h58 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Família registra foto pouco tempo depois do nascimento - real - de Rafferty Isaac Reprodução/Instagram/adamisaacuk

Rafferty Isaac, hoje com dez semanas de vida, é considerado um milagre por seus pais, Lucy e Adam, após ter tecnicamente “nascido duas vezes”. Durante a gravidez, a mãe do bebê foi diagnosticada com câncer de ovário. Para tratar a doença sem colocar em risco a vida da criança, uma equipe médica realizou uma cirurgia inédita: retiraram o útero com o feto ainda dentro, removeram os tumores e depois recolocaram o bebê no corpo da mãe. O menino nasceu saudável semanas depois.

A descoberta do câncer ocorreu quando Lucy estava com 12 semanas de gestação. Os médicos do Hospital John Radcliffe, em Oxford, na Inglaterra, decidiram que esperar até o parto colocaria a vida da mãe em risco, pois os tumores poderiam se espalhar. Por isso, propuseram a retirada temporária do útero com o bebê ainda em desenvolvimento, um procedimento extremamente raro e arriscado.

A cirurgia, comandada pelo ginecologista Hooman Soleymani Majd, envolveu uma equipe de 15 profissionais e durou cinco horas. O útero de Lucy foi mantido conectado à artéria uterina para garantir oxigenação ao bebê. Durante duas horas fora do corpo da mãe, o órgão foi protegido com uma bolsa de soro fisiológico aquecido, que era trocada a cada 20 minutos para manter a temperatura ideal.

‌



Rafferty teve seus batimentos e temperatura monitorados durante toda a operação. O tumor removido foi classificado como grau dois, o que significa que as células cancerígenas já haviam invadido tecidos ao redor dos ovários, tornando o caso ainda mais complexo do que os anteriores tratados por Soleymani Majd, que já realizou o procedimento quatro vezes em dez anos.

‌



Após a remoção das áreas comprometidas, o útero foi cuidadosamente recolocado no corpo de Lucy e o abdômen foi costurado. A cirurgia foi considerada um sucesso, e Rafferty nasceu no fim de janeiro, pesando cerca de 2,9 kg. A emoção foi ainda maior para o casal porque Adam, pai do bebê, só pôde formar uma família após receber um transplante de rim de um amigo, em 2022.

‌



Lucy, professora de educação especial de Reading, celebrou o diagnóstico precoce, mesmo sem sintomas aparentes. O câncer de ovário afeta cerca de 7 mil mulheres por ano no Reino Unido, e dois terços são diagnosticadas em estágios avançados, o que dificulta o tratamento. Mais de 4 mil mulheres morrem anualmente da doença.

O reencontro de Lucy com o cirurgião foi comovente, e Soleymani Majd comentou que sentiu como se já tivesse conhecido o bebê.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5