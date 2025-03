Kim Jong-un visita projeto para construir submarino com propulsão nuclear Projeto representa passo crucial para transformar Coreia do Norte em potência naval avançada, segundo mídia estatal do país Internacional|Do R7 08/03/2025 - 13h30 (Atualizado em 08/03/2025 - 13h30 ) twitter

Kim Jong-un visita projeto para construir submarino com propulsão nuclear na Coreia do Norte Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, visitou grandes estaleiros da Coreia do Norte para inspecionar a construção de um submarino com propulsão nuclear, segundo informações divulgadas pela KCNA, a mídia estatal do país, neste sábado (8).

Em comunicado, o órgão disse que o desenvolvimento do submarino, que possui “mísseis guiados estratégicos com propulsão nuclear”, representa um passo crucial para transformar o país em uma potência naval avançada.

Durante a visita, Kim disse que a soberania marítima da nação será defendida “em quaisquer águas necessárias, sem limitações”, sinalizando uma postura de confronto diante de ameaças externas, de acordo com a nota.

O submarino faz parte de um projeto anunciado pela Coreia do Norte como prioridade em um congresso do Partido dos Trabalhadores em 2021. Esta é a primeira vez que o regime revela publicamente detalhes sobre a construção de um navio desse tipo.

‌



Inspeções

Kim foi recebido por altos funcionários dos estaleiros e acompanhado por figuras importantes do governo, como Jo Chun Ryong, secretário do Comitê Central do Partido, e o almirante Kim Myong Sik, comandante da Marinha do Exército Popular Coreano.

Durante a inspeção, o líder expressou “grande satisfação” com os progressos alcançados, destacando o trabalho dos operários na modernização da frota naval e no cumprimento das metas traçadas pelo partido.

‌



Ele também enfatizou a importância de desenvolver “navios de guerra avassaladores” para conter o que chamou de “diplomacia de canhoneiras” das forças hostis, em uma clara referência aos Estados Unidos e seus aliados.

Submarino da Coreia do Norte possui 'mísseis guiados estratégicos com propulsão nuclear', segundo a mídia estatal do país Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

“Somente com forças navais poderosas que ninguém pode provocar, é possível defender a segurança do país e do povo”, disse Kim, segundo a KCNA. Ele também estabeleceu como meta a modernização de embarcações de superfície e submarinas, além de ampliar a capacidade tecnológica dos estaleiros, para posicionar a marinha norte-coreana como uma força de elite equipada com armas nucleares.

‌



Contexto de tensões

A visita ocorre em um contexto de crescente tensão na Península Coreana. Em setembro de 2023, o regime já havia apresentado o que alegou ser seu primeiro submarino de ataque nuclear tático, capaz de realizar ataques subaquáticos.

Na ocasião, Kim anunciou planos para expandir a frota de submarinos, incluindo modelos movidos a energia nuclear, como parte de uma estratégia mais ampla que também prevê o desenvolvimento de satélites espiões e mísseis balísticos intercontinentais de combustível sólido.

A KCNA não especificou a data ou o local exatos da inspeção, mantendo o sigilo característico do regime. O jornal sul-coreano Yonhap diz que o tom das declarações de Kim sugere uma resposta às recentes movimentações militares dos EUA e da Coreia do Sul, que planejam exercícios militares a partir de segunda-feira (10).