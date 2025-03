Irmã de Kim Jong-un ameaça resposta nuclear após atividades dos EUA na Coreia do Sul Kim Yo Jong critica “provocações” americanas e defende fortalecimento do arsenal nuclear norte-coreano Internacional|Do R7 04/03/2025 - 11h12 (Atualizado em 04/03/2025 - 11h12 ) twitter

Kim Yo Jong discursa em junho de 2021 Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

Kim Yo Jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, intensificou o tom contra os Estados Unidos nesta terça-feira (4), acusando o governo de Donald Trump de adotar uma “política de confronto” que justificaria o fortalecimento do poder nuclear da Coreia do Norte.

As declarações, divulgadas pela mídia estatal norte-coreana KCNA, foram uma resposta direta à chegada do porta-aviões americano USS Carl Vinson à Coreia do Sul no último domingo (2), em um movimento visto por Pyongyang como provocação.

Kim Yo Jong denunciou a visita do porta-aviões a Busan, cidade portuária no sul da Coreia do Sul, como parte de uma escalada de “provocações políticas e militares” dos EUA contra os norte-coreanos, segundo a Reuters e a AP.

“Assim que a nova administração surgiu neste ano, os EUA intensificaram as provocações contra a RPDC [República Popular Democrática da Coreia, nome oficial do país], dando continuidade à política hostil da gestão anterior”, afirmou ela, de acordo com a KCNA.

‌



A irmã do líder norte-coreano declarou que “a política hostil dos EUA oferece justificativa suficiente para que a RPDC reforce indefinidamente seu poder de dissuasão de guerra nuclear”.

Kim ainda ameaçou “aumentar ações que ameaçam a segurança do inimigo no nível estratégico”, sugerindo que a Coreia do Norte pode intensificar testes de mísseis, possivelmente mirando o território continental dos EUA ou bases americanas na região.

‌



A declaração ocorre após o teste de mísseis de cruzeiro pela Coreia do Norte na semana passada, o quarto evento do tipo neste ano.

Respostas do Sul

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul classificou os comentários de Kim como uma “farsa” para justificar o desenvolvimento de mísseis nucleares, afirmando que “a única maneira da Coreia do Norte sobreviver é abandonar sua obsessão por armas nucleares”.

‌



No domingo, a marinha sul-coreana disse que a chegada do Carl Vinson, o primeiro porta-aviões dos EUA a atracar no país desde o início do segundo mandato de Trump, em janeiro, foi uma demonstração de força contra as ameaças norte-coreanas.

A Defesa do país alertou que está preparada para repelir qualquer provocação norte-coreana, chamando as ameaças de Kim de “sofisma” para justificar seu programa nuclear, segundo a AP.

Enquanto isso, Trump, que já realizou cúpulas históricas com Kim Jong Un em seu primeiro mandato, afirma que pretende retomar o contato com o líder norte-coreano -- relação que desmoronou em 2019 por divergências sobre sanções.