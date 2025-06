Brincadeira de adulto: versão gigante do boneco Labubu é leiloada por mais de R$ 800 mil na China

Uma versão gigante do boneco Labubu , personagem criado pela empresa de colecionáveis Pop Mart, foi arrematado por mais de US$ 150 mil (aproximadamente R$ 830 mil, na cotação atual) em um leilão na China. O evento, que aconteceu em Pequim nesta terça-feira (10), contou com 200 compradores presenciais mais de mil online. No entanto, o produto mais disputado era uma edição limitada na cor verde menta, com mais de 1 metro de altura e única no mundo, criada há dez anos por um artista de Hong Kong.