LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher foi presa em Gadsden, Alabama, suspeita de assassinar sua filha de 1 ano.

O corpo da criança, Blessence Pearl, foi encontrado dentro de um carro funerário por funcionários.

Ela foi estrangulada com uma "corda grossa", segundo registros judiciais.

A mãe, Terica Pearl, está detida sem direito a fiança, enfrentando acusações de assassinato de menor. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mãe da criança, Terica Pearl, de 29 anos, foi presa Divulgação/Gabinete do Xerife do Condado de Etowah

Uma mulher foi presa em Gadsden, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, suspeita de assassinar sua filha de 1 ano, encontrada morta dentro de um carro funerário no último sábado (9). O caso está sendo investigado como homicídio.

O corpo da bebê foi encontrado por funcionários da funerária na traseira do veículo. Inicialmente, os trabalhadores pensaram se tratar de uma boneca, mas logo perceberam que era uma criança.

“Recebi uma ligação de um dos meus funcionários. Eles estavam se preparando na noite anterior, fomos fazer uma retirada e, pela manhã, ao voltar, encontramos um bebê dentro de um dos carros funerários”, disse Dantez Robinson, proprietário da funerária, à rede norte-americana WBRC.

A polícia de Gadsden foi acionada e confirmou que a bebê, identificada como Blessence Pearl, foi estrangulada com uma “corda grossa”, de acordo com registros judiciais citados pela revista norte-americana People.

‌



A mãe da criança, Terica Pearl, de 29 anos, foi presa na madrugada de domingo (10) e está detida sem direito a fiança na prisão do condado de Etowah. Ela enfrenta acusações de assassinato de menor.

“Em menos de 12 horas, a investigação passou da incerteza para uma prisão”, afirmou o tenente Dusty Ford, da polícia de Gadsden, em um comunicado. O prefeito da cidade, Craig Ford, descreveu o caso como “difícil para todos os envolvidos”.

