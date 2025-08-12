Mãe é presa após bebê ser encontrado morto dentro de carro funerário nos EUA
Polícia de Alabama investiga caso como homicídio; criança de 1 ano foi encontrada estrangulada, segundo registros judiciais
Uma mulher foi presa em Gadsden, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, suspeita de assassinar sua filha de 1 ano, encontrada morta dentro de um carro funerário no último sábado (9). O caso está sendo investigado como homicídio.
O corpo da bebê foi encontrado por funcionários da funerária na traseira do veículo. Inicialmente, os trabalhadores pensaram se tratar de uma boneca, mas logo perceberam que era uma criança.
“Recebi uma ligação de um dos meus funcionários. Eles estavam se preparando na noite anterior, fomos fazer uma retirada e, pela manhã, ao voltar, encontramos um bebê dentro de um dos carros funerários”, disse Dantez Robinson, proprietário da funerária, à rede norte-americana WBRC.
A polícia de Gadsden foi acionada e confirmou que a bebê, identificada como Blessence Pearl, foi estrangulada com uma “corda grossa”, de acordo com registros judiciais citados pela revista norte-americana People.
A mãe da criança, Terica Pearl, de 29 anos, foi presa na madrugada de domingo (10) e está detida sem direito a fiança na prisão do condado de Etowah. Ela enfrenta acusações de assassinato de menor.
“Em menos de 12 horas, a investigação passou da incerteza para uma prisão”, afirmou o tenente Dusty Ford, da polícia de Gadsden, em um comunicado. O prefeito da cidade, Craig Ford, descreveu o caso como “difícil para todos os envolvidos”.
