Membro de gangue violenta chora após ser preso em assalto a loja de bebidas nos EUA Venezuelano é suspeito de ter furtado bebidas alcoólicas de alto valor, incluindo garrafas de uísque escocês Internacional|Do R7 19/04/2025 - 18h12 (Atualizado em 19/04/2025 - 18h12 )

Polícia informou que suspeito é venezuelano e entrou nos Estados Unidos de forma irregular Xerife do Condado de Polk

Um dos suspeitos de integrar a gangue Tren de Aragua chorou ao ser preso por envolvimento em uma série de furtos a lojas de bebidas na Flórida, nos Estados Unidos. Ramon Jesus Carpintero-Luna, de 26 anos, foi detido com outros cinco homens acusados de roubar mais de 30 estabelecimentos em diferentes cidades do estado.

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Polk, Carpintero-Luna entrou em crise ao perceber que seria detido. Ele chorou diante dos investigadores, com as mãos algemadas nas costas, e chegou a se ajoelhar e implorar para ser solto. A cena foi apresentada pelo xerife Grady Judd durante uma coletiva de imprensa, na qual também foram divulgadas fotos do momento da prisão.

O grupo é suspeito de ter furtado bebidas alcoólicas de alto valor, incluindo garrafas de uísque escocês, sob ameaça de violência. Em um dos casos, os homens invadiram um mercado em Lakeland, no início de março, encheram um carrinho com 14 caixas de bebidas, avaliadas em cerca de US$ 3.200 (R$ 19 mil), e tentaram sair sem pagar. Ao serem abordados por um funcionário, lançaram o carrinho contra ele, pegaram duas caixas e fugiram em um carro prata.

Ainda de acordo com a polícia, o carro usado na fuga foi abandonado após colidir com um meio-fio de concreto. Os suspeitos deixaram o local em um veículo de transporte por aplicativo. Dias depois, dois deles foram presos em outro condado por envolvimento em um roubo diferente. Os demais foram localizados e detidos em 17 de abril.

Além de Carpintero-Luna, foram presos Samuel Oglis, David Anthony Charle (25), Alexis Jose Rodriguez-Benavides (27), Ildemaro Miguel Escalona Mendoza (26) e Darwins Smith Vasquez Leon (28). A polícia informou que todos são de nacionalidade venezuelana e entraram nos Estados Unidos de forma irregular.

Os seis suspeitos enfrentam acusações de roubo em primeiro grau e foram encaminhados a centros de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE). Segundo as autoridades, os homens têm antecedentes criminais que incluem furto, posse de drogas, resistência à prisão e uso de documentos falsos.

