Menino de 12 anos sofre queimaduras graves ao tentar trend viral com fogo
Caden Ballard e o irmão atearam fogo a uma garrafa com álcool que possui uma ‘chama invisível’
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Um menino de 12 anos foi internado no Texas, Estados Unidos, após sofrer queimaduras de segundo e terceiro grau enquanto tentava reproduzir uma trend viral nas redes sociais. Caden Ballard acendeu álcool isopropílico dentro de uma garrafa e acabou com a camisa em chamas ao tentar descartar o recipiente.
Segundo Caden, que falou à rede KTAB, “basicamente, você pega um pouco de álcool isopropílico, coloca em uma garrafa, acende e o fogo sobe pela garrafa. Eu fiz isso. Meu irmão e eu fizemos isso e foi muito legal”. O garoto relatou que, ao jogar a garrafa fora, o fogo atingiu seu corpo, porque as chamas do álcool podem ser quase invisíveis.
A mãe, Christina Ballard, estava do outro lado da propriedade e só percebeu o acidente quando o filho já estava ferido e a emergência acionada. “Quando cheguei à varanda, ele estava com o rosto, o peito, os braços e a barriga cobertos de queimaduras. Parecia que a pele dele tinha derretido”, disse à TV.
Autoridades ouvidas pela KTAB afirmaram que a ação do irmão mais velho foi crucial para salvar Caden. Ele pediu que o caçula tirasse a roupa, deitasse e rolasse pelo chão, ajudando a controlar o fogo antes da chegada do socorro.
